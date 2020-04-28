Медведев: Удаленное образование может быть надолго

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что система удаленного образования работает не очень хорошо в условиях пандемии. По сути, сейчас она только складывается, отметил он.

"Я разговаривал с коллегами-губернаторами сейчас, вот эта система, она пока не очень хорошо работает, скажем по-честному. То есть в условиях обычного времени она работала нормально, а в условиях вот экстремальных, когда наступила пандемия, она, конечно, пока только-только складывается", - заявил Медведев в ходе заседания президиума генсовета "Единой России". По его словам, все понимают, "что вот это удаленное образование по всей вероятности может быть надолго". Поэтому компьютеры должны быть у всех нуждающихся школьников.

Сейчас "Единая Россия" предоставила уже порядка 50 тысяч компьютеров школьникам для дистанционного обучения в период пандемии. Медведев уточнил, что в первую очередь компьютеры будут передаваться ученикам 9 и 11 классов, так как в этом году им предстоит сдавать выпускные экзамены. Кроме того, помощь получают ученики из малообеспеченных и многодетных семей.