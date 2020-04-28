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28.04.2020 22:27
Рубрика: Спорт

Месси признали лучшим футболистом ХХI века по системе рейтингов ELO

Текст: Анна Козина

Аргентинский нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил список лучших игроков ХХI века по данным системы рейтингов ELO.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Месси признали лучшим футболистом за четверть века

Данная система хорошо известна в шахматном мире. С ее помощью рассчитывается рейтинг гроссмейстеров, который официально используется Международной шахматной федерации.

В случае с футболистами при определении лучших в расчет брали количество забитых голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников. В совместном исследовании Besoccer и ProFootballDB учитывалась статистика ведущих пяти европейских чемпионатов (Англии, Италии, Германии, Испании и Франции) начиная с 1 января 2001 года.

Месси набрал максимальное количество баллов - 100. Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду уступил ему по дополнительным статистическим показателям. Месси оказался единственным футболистом, чей средний показатель количества созданных моментов за матч превысил 1. Тройку замкнул французский форвард Тьерри Анри (98 баллов), выступавший за лондонский "Арсенал" и "Барселону" и завершивший карьеру в 2014 году.

В десятку лучших также вошли Луис Суарес, Златан Ибрагимович, Харри Кейн, Мохаммед Салах (все - 97), Неймар, Роберт Левандовский и Радамель Фалькао (все - 96).

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лионель Месси

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