Месси признали лучшим футболистом ХХI века по системе рейтингов ELO

Аргентинский нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил список лучших игроков ХХI века по данным системы рейтингов ELO.

Данная система хорошо известна в шахматном мире. С ее помощью рассчитывается рейтинг гроссмейстеров, который официально используется Международной шахматной федерации.

В случае с футболистами при определении лучших в расчет брали количество забитых голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников. В совместном исследовании Besoccer и ProFootballDB учитывалась статистика ведущих пяти европейских чемпионатов (Англии, Италии, Германии, Испании и Франции) начиная с 1 января 2001 года.

Месси набрал максимальное количество баллов - 100. Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду уступил ему по дополнительным статистическим показателям. Месси оказался единственным футболистом, чей средний показатель количества созданных моментов за матч превысил 1. Тройку замкнул французский форвард Тьерри Анри (98 баллов), выступавший за лондонский "Арсенал" и "Барселону" и завершивший карьеру в 2014 году.

В десятку лучших также вошли Луис Суарес, Златан Ибрагимович, Харри Кейн, Мохаммед Салах (все - 97), Неймар, Роберт Левандовский и Радамель Фалькао (все - 96).