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28.04.2020 17:01
Рубрика: Общество

Местные власти и штаб "ЕвроХима" - оперативное взаимодействие

Текст: Алексей Иванов
Постоянное сотрудничество бизнеса, власти и общественности в борьбе с коронавирусом позволяет оперативно решать проблемы и координировать совместную работу. Вот уже больше месяца, как созданный минерально-химической компанией Андрея Мельниченко оперативный штаб проводит регулярные онлайн-совещания с главами муниципалитетов и представителями региональных администраций тех краев и областей, где работают предприятия "ЕвроХима". Возглавляет штаб генеральный директор компании Игорь Нечаев.

Тем самым компания держит на контроле все, что связано с пандемией сейчас во всех городах ее присутствия от Заполярья до Кавказа, и оперативно откликается на просьбы о помощи со стороны глав городских и районных администраций.

Например, в городе Ковдор Мурманской области по просьбе районных властей приобретен специальный автомобиль на базе КамАЗа, который будет чистить, мыть и дезинфицировать улицы города.

В Котельниково, что в Волгоградской области, "ЕвроХим" откликнулся на просьбу местных медиков - купил и передал районной больнице десятки тысяч перчаток и масок, одноразовые халаты и фартуки, защитные экраны для лица, респираторы, костюмы, дезинфицирующие средства.

В Невинномысске Ставропольского края по просьбе главы города в медицинские и жилищно-коммунальные учреждения переданы 15 тысяч многоразовых защитных масок и по 1 тысяче закрытых очков и пар перчаток.

Оперативный штаб "ЕвроХима" регулярно поддерживает контакты не только с местными властями, но и с общественными организациями и активистами в регионах. Так, штаб наладил взаимодействие волонтеров предприятий компании, объединившихся в добровольческом движении #МыВместеЕвроХим с участниками Всероссийской акции взаимопомощи, одним из организаторов которой является Общероссийский народный фронт (ОНФ). Теперь активисты совместно работают, оказывая поддержку пожилым, маломобильным гражданам и медицинским учреждениям.

Ситуация из-за эпидемии коронавируса еще сложная, но взаимодействие бизнеса, власти и общественности, как это практикуется в компании "ЕвроХим", позволяет оперативно и эффективно решать все возникающие проблемы.

Общество

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