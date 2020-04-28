МИД РФ призывает стороны конфликта в Ливии к общенациональному диалогу

Москва подтвердила принципиальную позицию в пользу политического урегулирования кризиса в Ливии через налаживание конструктивного общеливийского диалога.

Об этом сообщил официальный сайт российского внешнеполитического ведомства по итогам состоявшегося сегодня телефонного разговора специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова с заместителем главы президентского совета, вице-премьером Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмедом Майтигом и Министром иностранных дел ПНС Ливии Мухаммедом Сиялой.

Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе ливийской стороны. В ходе них была подтверждена важность исполнения резолюции 2510 СБ ООН.