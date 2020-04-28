Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в первом квартале в 1,8%

За первый квартал текущего года ВВП России, по оценкам Минэкономразвития, вырос на 1,8 процента. Такие цифры указаны в обзоре "Картина деловой активности" после публикации Росстатом оперативного доклада.

Исходя из данных ведомства, ВВП РФ в феврале вырос на 2,9%, в январе - на 1,7%, за первые два месяца года - на 2,3%. При этом, по прогнозу Банка России, годовые темпы роста российской экономики в первом квартале должны были составить 2-2,5%.

Напомним, что а прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что что основное снижение ВВП РФ из-за ситуации с коронавирусом придется на второй квартал текущего года. По ее прогнозам, спад может достигнуть 8%. При этом среднесрочный прогноз Центробанка чуть более оптимистичен. По нему спад составит лишь 4-5 процентов за год.