Министр обороны Сербии попросил Хашима Тачи рассказать о своей роли в убийствах сербов

Глава сербского оборонного ведомства Александр Вулин прокомментировал слова президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи о том, что Сербия якобы "совершила геноцид в отношении гражданского населения" непризнанной республики. Он попросил косовара рассказать об участии в убийствах, похищениях сербов и торговле человеческими органами.

"Только с момента прихода международных сил в Косово и Метохию было убито свыше тысячи сербов и неалбанцев", - констатировал министр, добавив, что никто не ответил и за преступления Освободительной армии Косово (ОАК) в 1998 и 1999 годах, за 250 тысяч изгнанных из своих домов жителей края.

Политик также указал на тот факт, что "мир для сербских жертв не наступит до того момента, пока не будут наказаны албанские террористы".

Между тем на днях советник исполняющего обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти Шкельзен Гаши заявил в эфире телеканала "Т7", что боевики ОАК совершали военные преступления в отношении сербских гражданских лиц, после чего он был тут же отправлен в отставку свои шефом.

Экспертное мнение

В своей работе "Проект "Косово": Мафия, НАТО и большая политика" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подробно изучила феномен Освободительной армии Косова. Согласно выводам ученого, ОАК "создана и поддерживалась в период с 1998 по 1999 год теневыми и разведывательными структурами Запада, которая посредством ведения широкомасштабной партизанской войны против военных и полицейских сил, а также мирных жителей боролась за отделение Косова и Метохии от Сербии. Руками, а скорее стволами и ножами ОАК параллельно решались две задачи. Первая - создание этнически чистого Косова как геополитического, геостратегического и криминального плацдарма "хозяев большой игры". Вторая - это закладка посредством начала реализации идеи Великой Албании "мины" замедленного действия под Европу в целом". И все это было частью долгосрочной политики на Балканах, в том числе "клана Клинтонов".

Интересно и то, что, по данным балканских экспертов, перед началом любой военной операции в Пентагоне и ЦРУ заранее просчитывают, какую прибыль можно будет получить после ее завершения. При этом важно, чтобы у власти оказались нужные люди, которые будут "бороться за демократию", а заодно допускать до "жирных кусков" своих вчерашних покровителей и защитников. Доказательством такой политики может выступать то, что Мадлен Олбрайт стала владелицей крупнейшего мобильного оператора в Косово, а генерал Уэсли Кларк, командовавший силами НАТО во время бомбардировок Югославии, вложил средства в разработку косовских угольных месторождений. Случайно или нет, но президентом самопровозглашенного Косово сегодня является ставленник Вашингтона Хашим Тачи, которого в докладе ПАСЕ бывшего прокурора Швейцарии Дика Марти однозначно причисляют к руководству албанским мафиозным кланом "Дреница", специализировавшимся на контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов. В документе его характеризуют "мафиозным боссом" и "наркоторговцем".