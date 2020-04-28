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Организация удаленной работы

Проект: Вызов года 2020
Рубрика: Экономика

28.04.2020 12:44
Текст: Ирина Алпатова

Минпромторг представил решения для организации удаленной работы

Минпромторг России отобрал технические продукты, которые позволят предприятиям организовать дистанционную работу, сообщает пресс-служба ведомства. IT-решения размещены на портале Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего отобрано 52 апробированных продукта, которые предназначены для удаленного мониторинга и управления производственным оборудованием и логистическими процессами, организации удаленных рабочих мест и формирования необходимой виртуальной инфраструктуры. Представлены также сопутствующие решения для обеспечения безопасности информационного обмена.

Фото: iStock
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"Мы сконцентрировались на продуктах и сервисах, которые могут быть внедрены предприятиями достаточно оперативно в условиях перевода части персонала на удаленные формы работы", - прокомментировал представитель Минпромторга.

Поставщики программных и аппаратных решений могут предлагать свои продукты на портале. Министерство совместно с Ассоциацией участников рынка интернета вещей, Фондом развития интернет-инициатив, АНО "Цифровая экономика" проводят отбор и открывают доступ к решениям для всех желающих. Сейчас в процессе проверки находится еще 240 продуктов.

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Вызов года. Организация удаленной работы
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