Минпромторг представил решения для организации удаленной работы

Минпромторг России отобрал технические продукты, которые позволят предприятиям организовать дистанционную работу, сообщает пресс-служба ведомства. IT-решения размещены на портале Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Всего отобрано 52 апробированных продукта, которые предназначены для удаленного мониторинга и управления производственным оборудованием и логистическими процессами, организации удаленных рабочих мест и формирования необходимой виртуальной инфраструктуры. Представлены также сопутствующие решения для обеспечения безопасности информационного обмена.

"Мы сконцентрировались на продуктах и сервисах, которые могут быть внедрены предприятиями достаточно оперативно в условиях перевода части персонала на удаленные формы работы", - прокомментировал представитель Минпромторга.

Поставщики программных и аппаратных решений могут предлагать свои продукты на портале. Министерство совместно с Ассоциацией участников рынка интернета вещей, Фондом развития интернет-инициатив, АНО "Цифровая экономика" проводят отбор и открывают доступ к решениям для всех желающих. Сейчас в процессе проверки находится еще 240 продуктов.