Новости

Месси признали лучшим футболистом ХХI века по системе рейтингов ELO 22:27
В Керчи Lada упала в море с 25-метрового обрыва 22:21
Минтруд оценил рост числа безработных после пандемии 22:15
В столичной полиции опровергли наличие плана по составленным протоколам 22:07
Непомнящий уступил Карлсену в армагеддоне на онлайн-турнире 21:47
Подмосковье продлило режим самоизоляции до 11 мая 21:30
В США зафиксировано более миллиона случаев заражения COVID-19 21:29
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19 21:17
Врач дал совет, как подготовиться к госпитализации при симптомах COVID-19 21:09
Коронавирус выявили у 2,5 тысячи военных и гражданских сотрудников ВС 20:53
МИД РФ призывает стороны конфликта в Ливии к общенациональному диалогу 20:32
В Крыму в Просторном отреставрировали памятник воинам-односельчанам 20:29
Автодилеры вошли в список самых пострадавших от коронавируса отраслей 20:07
Звезды "Русского Радио" дали старт акции "Путь Победы" и поздравили россиян 20:00
Вахтовиков с COVID-19 с Чаяндинского месторождения вывезут в медучреждения 19:50
Правительство утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи 19:49
В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус 19:45
В Минздраве назвали число пациентов с пневмонией на интенсивной терапии 19:37
ООН: Пандемия COVID может повлечь до 7 млн незапланированных беременностей 19:37
Греческое правительство представило план выхода из карантинных мер 19:36
Французский премьер-министр изложил план выхода из карантина 19:20
Путин попросил не ходить в гости на майские праздники 19:19
Экспортерам предложат компенсировать затраты на сертификацию 19:07
Жаловавшаяся на избиения Прилучного Муцениеце посвятила ему "поэму" 19:07
Роспотребнадзор: Уровень летальности от коронавируса в РФ не превышает 1 процента 19:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
28.04.2020 22:15
Рубрика: Экономика

Минтруд оценил рост числа безработных после пандемии

Текст: Евгений Гайва

Число безработных в России после окончании пандемии может вырасти до 5-6 миллионов, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала "Россия-24".

Владимир Ефимов: Угрозы безработицы в Москве нет
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Роструд рассказал, каких специалистов ищут работодатели

Такой вариант развития событий рассматривается Минтрудом как один возможных, отметил министр. "Когда мы говорим о 5-6 млн человек, о которых сейчас говорит ВШЭ, - это в принципе одно из сценарных событий, которое на сегодняшний день Минтруд просчитывал", - сказал он.

Как пояснил Котяков, министерство отслеживает тенденции, которые складываются на рынке. Такому уровню безработицы соответствует один из сценариев.

Расчеты по методике Международной организации труда показывают, что в России 3,7 млн безработных, уточнил Котяков.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил начать поэтапный выход из режима самоизоляции с 12 мая
Правительство утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи
Минздрав: В РФ нет дефицита мест в больницах для пациентов с COVID-19
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
В Минэнерго исключили дефицит и резкие скачки цен на топливном рынке
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса