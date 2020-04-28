Минтруд оценил рост числа безработных после пандемии

Число безработных в России после окончании пандемии может вырасти до 5-6 миллионов, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала "Россия-24".

Такой вариант развития событий рассматривается Минтрудом как один возможных, отметил министр. "Когда мы говорим о 5-6 млн человек, о которых сейчас говорит ВШЭ, - это в принципе одно из сценарных событий, которое на сегодняшний день Минтруд просчитывал", - сказал он.

Как пояснил Котяков, министерство отслеживает тенденции, которые складываются на рынке. Такому уровню безработицы соответствует один из сценариев.

Расчеты по методике Международной организации труда показывают, что в России 3,7 млн безработных, уточнил Котяков.