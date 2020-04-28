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28.04.2020 15:44
Рубрика: Общество

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Минздрав России выпустил шестую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Как поясняют в ведомстве, в обновленной версии особое внимание уделено упреждающей противовоспалительной терапии для предотвращения тяжелого течения заболевания, а также профилактике развития таких опасных осложнений, как тромбоз и тромбоэмболия.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Описаны особенности лечения пациентов, входящих в группу риска, среди которых больные сахарным диабетом, артериальной гипертонией, сердечной недостаточностью. Расширены и дополнены разделы по инструментальной и лабораторной диагностике коронавирусной инфекции. Все эти рекомендации адресованы исключительно медицинским работникам. Они не могут применяться самостоятельно в домашних условиях.

Фото: Сергей Бабкин/ РГ
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В частности, в рекомендациях говорится, что при тромботических осложнениях (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочных артерий и тромбозы иной локализации) следует перейти на лечебные дозы антикоагулянтных средств. У пациентов с иммунной тромбоцитопенией в анамнезе для профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений рекомендуется использовать фондапаринукс натрия. Но низкомолекулярные гепарины, фондапаринукс натрия не рекомендуется использовать у пациентов с быстро меняющейся функцией почек.

В рекомендациях также указывается, что анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.

"Однако имеющиеся сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения", - отмечается в документе.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Среди препаратов, представляющихся перспективными для лечения COVID-19, следует отметить группу противомалярийных средств: хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин. Эти препараты используются для терапии малярии и некоторых других инфекций. Кроме того, в связи с противовоспалительным и иммуносупрессивным эффектом, хлорохин и гидроксихлорохин нашли свое применение в лечении пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани, такими, как ревматоидный артрит и красная волчанка. Механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, в опубликованных данных отмечаются несколько вариантов их воздействия на COVID-19, которые препятствуют проникновению вируса в клетку.

Известно, что наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония, у 3-4% пациентов зарегистрировано развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).

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