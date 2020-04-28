Мишустин поручил проработать концепцию по снятию ограничений из-за COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до среды, 29 апреля, подготовить концепцию снятия введенных ограничений в условиях завершения пандемии коронавируса и необходимые методические рекомендации для регионов.

В то же время Министерству здравоохранения и федеральной службе при определении субъектов Федерации с повышенным риском распространения инфекции необходимо подготовить расчеты по увеличению нормативов коечного фонда с повышающим коэффициентом для регионов Центрального федерального округа и городов-миллионеров. Срок - до 30 апреля.