Многомиллионный штат Техас с первого мая снимет домашний карантин

Техас снимает домашний карантин с первого мая. Об этом в эфире местных телеканалов рассказал губернатор штата Грег Эбботт. Он отметил, что карантин уже выполнил свою работу и сократил число заражений коронавирусом на территории. Сейчас время выходить на новый этап.

"Сейчас время ответственно подойти к восстановлению бизнеса, поэтому мы откроемся со всеми стандартами безопасности", - цитирует главу штата РИА Новости.

Техас станет крупнейшим на данный момент регионом США, который снимет строгий домашний карантин для жителей - здесь проживают почти 29 миллионов человек. Уже в пятницу, первого мая, в штате откроются торговые центры и кинотеатры, но принимать они смогут пока не более 35% от обычного числа своих посетителей. Двери для гостей вновь распахнут библиотеки и музеи. А вот салоны красоты и тренажерные залы по-прежнему останутся на карантине.

США до сих пор лидируют по числу заболевших коронавирусом. В стране инфицированы 985 тысяч 374 человека, цифры приводит Университет Джонса Хопкинса.