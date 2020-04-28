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28.04.2020 20:55
Рубрика: Общество

Это у нас в крови

Можно ли случайно "сдать" COVID-19
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Неделя № 94(8148)
После введения самоизоляции число желающих сдать кровь уменьшилось. Доноры со стажем переживают, что их оштрафуют за передвижения, а новички не понимают, как сейчас сдавать кровь: ведь COVID-19 может долгое время себя не проявлять. Можно ли случайно кого-то заразить или заболеть самим?
Пандемия чревата уменьшением числа доноров, поэтому в соответствующих центрах создается "подушка безопасности". Фото: РИА Новости Пандемия чревата уменьшением числа доноров, поэтому в соответствующих центрах создается "подушка безопасности". Фото: РИА Новости
Пандемия чревата уменьшением числа доноров, поэтому в соответствующих центрах создается "подушка безопасности". Фото: РИА Новости

…В Центр крови меня пригласили к 8 утра. В холле уже были доноры: человек пять за столом заполняли анкеты, столько же - ждали очереди в регистратуру. Все очень буднично. Потом они пойдут сдавать кровь на предварительный анализ, на осмотр к врачу и - в донорский зал.

Фото: Сергей Бабкин/ РГ
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На мои вопросы ответил и. о. главного врача ГБУЗ Астраханской области "Областной центр крови" Владимир Мещеряков.

Владимир Николаевич, а почему как кровь сдавать, так всегда с утра пораньше?

Владимир Мещеряков: Утром донация переносится легче. Кроме того, нет соблазна съесть что-нибудь запрещенное. Но приезжать к 8.00 не обязательно, прием до 12 дня.

И я сегодня уже могу кого-то спасти?

Владимир Мещеряков: Когда человек сдает кровь, ее разделяют на компоненты, один из них - плазма - помещается на карантин, это дополнительная мера исключения передачи инфекций при последующем переливании. По истечении четырех месяцев карантина донора приглашают сдать кровь повторно. Если исследования покажут, что он здоров, то его плазма уже может отправиться на помощь людям.

Помимо плазмы на карантине также находятся замороженные эритроциты и тромбоциты. Кроме этого, безопасность компонентов крови достигается через вирусинактивацию, а также лейкофильтрацию - это когда через специальные фильтры из компонентов крови удаляется почти 99,9% лейкоцитов. Все это дает нам полную уверенность, что в медицинские организации поступит абсолютно безопасная продукция.

Все наши холодильники с компонентами крови отмечены цветами: зеленые - компонент проверен и может идти в медицинскую организацию, желтые - идет режим карантина и красные - продукцию трогать нельзя.

Поэтому доноры и не сдают тест на коронавирус?

Фото: iStock
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Владимир Мещеряков: Да, в этом нет необходимости. Кроме того, во всем мире нет официальных данных о передаче коронавируса через кровь. Известные пути заражения - это воздушно-капельный: при кашле, чихании, разговоре, воздушно-пылевой: через воздух, содержащий зараженные возбудителем частички жидкости или пыли, и контактный: через продукты питания, предметы обихода. Поэтому мы защищаем лицо и руки.

Народу, я бы сказала, немало.

Владимир Мещеряков: Это сейчас. А в первые дни, когда только ввели режим самоизоляции, с пропусками решено еще ничего не было, плюс отменили общественный транспорт, люди просто не могли до нас добраться. А к нам круглосуточно без выходных и праздников из медицинских организаций всего региона приезжают машины за компонентами крови. Вот только что машина из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии прибыла, у них проводятся операции на открытом сердце, в это время человек находится на аппарате искусственного кровообращения.

Сегодня донорам крови нет необходимости сдавать тест на коронавирус

У нас - самый большой запас, есть очень редкие типы крови. Это очень упрощенное понимание, что существует четыре группы крови, на самом деле - больше 200 различных подгрупп, донорами некоторых из них могут быть всего 1-2 человека в области.

И как же вы уговорили доноров выйти из дома?

Владимир Мещеряков: Оформляем донорам приглашения, сканируем и отправляем на электронную почту или в мессенджеры, они показывали их сотрудникам правопорядка при остановке. Обратились в предприятия, организации, которым разрешено работать. У нас есть опыт - в 2008 году доноров шло очень мало, активисты и волонтеры донорства крови по всей стране организовывали большие фестивали и акции, что позволило восстановить донорство. А потом по нацпроекту нам в Центр крови поставили мобильный комплекс заготовки крови и оборудование, мы ездили на нем в райцентры, где проводили донорские акции, по 50 человек в день в этом трейлере принимаем. А сейчас массовые мероприятия отменены, поэтому нужно, чтобы доноры сюда в Центр приезжали. Но, если пандемия продолжится, мы снова столкнемся с уменьшением числа доноров, поэтому сейчас создаем подушку безопасности. Плазмы у нас запас годовой, а вот эритроциты и тромбоциты надо пополнять.

А как же карантин?

Фото: iStock
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Владимир Мещеряков: В Центре крови у нас повышенный режим санации: дистанцию между донорами просим соблюдать 1,5-2 метра, в донорском зале 18 кресел, в мобильном пункте - еще пять. Во всех помещениях - рециркуляторы (бактерицидные облучатели. - "РГ"), двойная дезобработка, полная термометрия для всех.

Эксперимент с переливанием крови переболевших COVID поможет тем, кто сейчас болеет?

Владимир Мещеряков: Опыт использования иммунной плазмы у России есть, к примеру антистафилококковая плазма. Так что это, возможно, допустимо и с коронавирусом, но нужны исследования, как и с вакциной, методика в Москве пока отрабатывается.

Донорская плазма идет в карантин: передача инфекций исключена. Фото: Сергей Медведев / ТАСС
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