На что пойдут субсидии для туроператоров

Выделенные правительством 3,5 миллиарда рублей пойдут на компенсацию затрат туроператоров, которые выплатили туристам деньги за отмененные туры, рассказала в видеоинтервью "Российской газете" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Но компенсировать все затраты за счет этих средств не получится.

Деньги выплачивались туристам, которые не смогли улететь и у кого в пакете был авиабилет по невозвратному тарифу. "Туристы уже эти деньги получили, включая стоимость билета, которую никто из перевозчиков туроператорам не возвращал", - пояснила Ломидзе.

В дальнейшем выплачивать компенсации туристам туроператоры могут по своему усмотрению. Но в полном объеме 3,5 миллиарда рублей все расходы туроператоров не покроют. Потому целесообразнее было бы направить эти средства на компенсации сотрудникам, чтобы компании смогли подольше продержаться и в дальнейшем выполнить свои обязательства перед туристами.

"Выбор туроператора продержаться как можно дольше, чтобы удовлетворить запросы всех своих туристов или выплатить деньги только какой-то части туристов, а дальше думать, как бы выжить. Потому что остается примерно еще четыре пятых от общего объема заявок туристов, чьи запросы за счет этих денег удовлетворить будет вряд ли возможно", - сказала Ломидзе.