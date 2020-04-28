Специалисты Министерства обороны нашли на дне Черного моря транспортно-санитарное судно "Армения". Его гибель считают одной из крупнейших морских катастроф в истории.





"Рысак" Черного моря

7 ноября 1941 года ассоциируется прежде всего с историческим парадом на Красной площади. И это правильно: военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции стал торжеством нашего духа, ведь бои шли уже на подступах к Москве.

В 8.00 выехавший на вороном коне из ворот Спасской башни Семен Буденный принимал парад у командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенанта Павла Артемьева. С речью выступил Сталин.

Парад продолжался менее часа. Войска с Красной площади уходили прямо на фронт.

А в это же время из порта Ялты выходил теплоход "Армения".

До войны он был одним из шести "рысаков" Черноморского флота - быстроходных грузо-пассажирских теплоходов, названных в честь советских республик. 26 июня 1941 года его мобилизовали и в Одессе переоборудовали в транспортно-санитарное судно. В последний рейс "Армения", рассчитанная на перевозку 980 человек, вышла сверхперегруженной: на борту находились врачи, медперсонал и пациенты из более чем двух десятков госпиталей Севастополя, Балаклавы и Ялты. А еще - сотрудники пионерского лагеря "Артек", бойцы и командиры Красной армии, партийные и советские руководители, немало гражданских. Достоверных данных о числе пассажиров нет, оценочно на борту находилось от пяти до семи тысяч человек.

После выхода из акватории порта "Армения" берет курс на Туапсе. В 11.25 судно атакуют немецкие бомбардировщики. Штормило, и сопровождавший сторожевой катер (согласно другим данным: два катера класса "малый охотник") не мог вести эффективный зенитный огонь.

Данные о воздушном прикрытии тоже противоречивые. Есть сведения, что "Армению" прикрывала пара истребителей И-153 "Чайка". Или должны были прикрывать. Но боевых донесений о воздушном бое в том районе нет.

Уместно задать вопрос: да как же так?! Почему никто не считал пассажиров, хотя погрузка проходила на территории режимных портов, при посадке нужно было предъявить посадочный талон. Почему столь противоречивые сведения о морском охранении? Почему послали морально устаревший истребитель конструкции Поликарпова, который не мог быть надежным оружием против мощных и хорошо вооруженных "Хейнкелей" и "Юнкерсов"?

И почему капитан "Армении" вышел в море днем? Хотя были инструкции, требующие совершать переходы исключительно ночью?

На глубине 1,5 км

Семь бед - один ответ. На все вопросы ответить можно. Проблема лишь в том, что мы требуем ответов, удобно устроившись в креслах перед экранами своих компьютеров. Или лежим со смартфонами на диванах. Тепло, светло, и мухи не кусают. Мы не ранены и не голодны.

А в 1941-м все было не так.

Давайте мысленно перенесемся в то ноябрьское утро.

Итак, Ялта: 7 ноября 1941 года. Битва за Крым уже пошла по самому скверному сценарию. 11-я армия вермахта под командованием Эриха фон Манштейна прорвала нашу оборону в районе Перекопа, преодолела "Татарский ров" и вышла на оперативный простор.

А Ялта - совсем не город-крепость. Она славна иным: знаменитой киностудией, филармонией, театрами, подвалами с коллекциями массандровских вин, здесь больше сотни санаториев. Не путайте Ялту с Севастополем, где осенью 1941-го обломали зубы передовые части Манштейна. Ялта - город-курорт, город-больница.

После полудня 7 ноября немецкую мотопехоту уже видят в Верхней Ялте. И как мог капитан "Армении" выходить в море строго по инструкции: в темное время суток? Когда спустились сумерки, Ялта была уже оккупирована.

Большинство из ялтинских санаториев стали госпиталями, город был переполнен ранеными, которые и устремились в порт. А куда им было еще бежать? Утром подразделения 124-го пехотного полка 72-й дивизии вермахта перерезали дорогу на Севастополь.

А в порту стоит та самая "Армения". Лучше уходить на переполненном судне, чем попасть немцам в плен. Это понимали все: и на берегу, и на судне.

Что же касается катеров и истребителей для прикрытия... Да какие были, такие им и выделили.

"Армению" атаковали с воздуха: немецкие бомбардировщики зашли с кормы. Судно в тот момент находилось в 15 морских милях от берега. Бомбы упали в районе надстройки. Тысячи людей и внутри, и на верхней палубе были обречены. Там был ад.

"Армения" затонула всего за 4 минуты: в 11.29 теплоход уже скрылся под водой. Затопление было настолько быстрым, что часть иллюминаторов оказались не разбиты, а вдавлены внутрь: внутри гибнущего судна оставались "воздушные карманы".

Значит ли это, что люди могли жить какое-то время под водой?

"Очень недолго - буквально секунды, - рассказывает исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин, который проводил обследование лежащего на дне судна. - Характер повреждений такой, что шансов выжить у тех, кто находился во внутренних помещениях, практически не было. Только у тех, кто в момент атаки оказался на верхней палубе и которых выбросило за борт. Но таких было немного".

По словам Сергея Фокина, надстройки и палубы имеют явные и ужасающие следы разрушений: леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб. Основные повреждения пришлись на среднюю и носовую часть надстройки ближе к левому борту.

Кто бомбил Крым

Спросите любого: где и когда разыгралась самая страшная морская трагедия? 9 из 10 скажут, что это гибель "Титаника".

"Титаник" утонул 15 апреля 1912 года, погибли около 1,5 тысячи человек. Мир о них помнит. Вспомните: многие рыдали, когда смотрели знаковый фильм-катастрофу Джеймса Кэмерона. Некоторые и сейчас смахнут слезу при звуках трогательного саундтрека в исполнении Селин Дион.

Наверное, так и должно быть. Но вы не находите, что адекватная память нужна и жертвам теплохода "Армения"? Адекватная - это планетарного масштаба. Хотя бы потому, что 7 ноября 1941 года счет погибших кратно превышал утонувших на "Титанике".

И разве пассажиры нашего санитарного судна не пережили страшные мучения? Немногие выжившие (раненые при бомбежке, обожженные) оказались в холодной воде. Где и погибали: до берега 27 км. Не доплыть.

Несколько человек спас сторожевой катер.

К тому же "Титаник" погубили айсберг и халатность капитана. То есть сочетание обстоятельств непреодолимой силы и человеческого фактора. А "Армению" уничтожали целенаправленно, игнорируя красные кресты на бортах и флаг Международного Красного Креста на мачте.

За это военное преступление, кстати, никто так и не рискнул взять на себя ответственность.

Крым бомбил авиационный корпус генерала Курта Пфлюгбейля, который входил в состав 4-го воздушного флота под командованием генерал-полковника Александра Лера.

В корпусе Пфлюгбейля было две бомбардировочных и одна истребительная эскадры.

Истребители Bf-109 отметаем. Потому что они в 1941 году не были способны нести бомбы, которые могли за считаные минуты отправить на дно судно водоизмещением 5700 тонн. "Мессер", способный нести под фюзеляжем две бомбы весом до 250 кг или одну 500 кг, скоро появится. Это Messerschmitt Bf 109G-2 ("Густав-2"), но немцы его впервые применили под Сталинградом в конце лета 1942 года.

Поэтому остается бомбардировщики "Хейнкель" Не-111 из эскадры KG 27 и "Юнкерсы" Ju-88 из KG 51.

Одно время потопление "Армении" приписывали именно экипажам "Хейнкелей", которые якобы использовали торпеды. Но в боевых донесениях в тот день фигурируют немецкие атаки лишь на транспорт в районе Керчи.

Немецкий летчик обер-лейтенант Вольфган Дирих написал мемуары, где рассказывает о своей 51-й бомбардировочной эскадре (KG 51). Воевал в Крыму, летал на "Юнкерсах" - да, на тех самых. Повествование обстоятельное, но в почему-то у него после боевых действий в сентябре сразу же идет описание боев в декабре. Как думаете, почему?

Фриц в луже крови

Манштейн тоже оставил описания кампании в Крыму. Довольно обстоятельные. Но в воспоминаниях о действиях авиации, находившейся у него в оперативным подчинении, нет ни слова об атаке на "Армению".

У Манштейна во время крымских сражений проскальзывает только одна морская трагедия: в эпицентре которой он сам оказался. В книге "Утерянные победы" вспоминает, как перед вторым штурмом Севастополя (лето 1942-го) выехал на южный берег, где совершил поездку на итальянском торпедном катер".

Этот катер заметили советские летчики-истребители.

"На обратном пути у самой Ялты произошло несчастье, - пишет фельдмаршал. - Вдруг вокруг нас засвистели пули и снаряды: на наш катер обрушились два истребителя. За несколько секунд из 16 человек, находившихся на борту, 7 было убито и ранено. Катер загорелся; это было крайне опасно, так как могли взорваться торпеды, расположенные по бортам... Мой адъютант "Пепо" прыгнул в воду, доплыл до берега и - совершенно голый - задержал там грузовик. Домчался на нем до Ялты, вызвал хорватскую моторную лодку, которая и отбуксировала нас в порт... Погиб также и начальник ялтинского порта, сопровождавший нас, капитан 1 ранга фон Бредов... У моих ног лежал мой самый верный боевой товарищ, мой водитель Фриц Нагель, тяжело раненный в бедро... Мы похоронили его на ялтинском кладбище".

Далее Манштейн подробно рассказывает об этом водителе, цитирует свою собственную речь над его могилой.

Важно помнить, что мемуары и летчика Дириха, и фельдмаршала Манштейна писались уже после войны. С немецкой сентиментальностью. Но для погибших на "Армении" у немецких офицеров, задним числом "все осознавших и раскаявшихся", сентиментальности так и не хватило.

Координаты, где наши асы атаковали катер Манштейна, в книге не сообщаются. Но фраза "у самой Ялты" пробуждает воображение. Хорошо бы, если это было там, где 8 месяцами ранее подчиненные Манштейна потопили санитарный теплоход.

Обойдемся без высоких слов о возмездии. Факты красноречивее любого пафоса: у берегов Ялты несколько часов горел катер, на котором командующий армией, которая оккупировала Крым, сидит в луже крови и ждет, когда рванут торпеды... Удалось ли сохранить самообладание - не пишет. Собственно, а почему бы не предположить, что генерал добросовестно трясся от страха?

Я думаю, что рано или поздно, но мы снимем о трагедии "Армении" достойный фильм - и не менее зрелищный, чем "Титаник" Кэмерона. Обращаюсь к киношникам: пожалуйста, не забудьте про сцену, в которой "покоритель Крыма" ждет смерти в горящем катере у берегов Ялты. А его адъютант, сверкая голым задом, умоляет хорватов о спасении.

А еще было бы здорово установить имена тех наших летчиков. Которые, сами того не зная, чуть не обезглавили фашистскую армию, оккупировавшую Крым. Причем перед самым штурмом Севастополя: вторым по счету, завершившимся трагедией для его героического гарнизона. Смерть Манштейна могла отсрочить штурм, а там... Да, я знаю: история не терпит сослагательного наклонения. Но как знать, как знать.

В любом случае - вечная слава этим пока еще безымянным асам-героям. И вечная память экипажу и пассажирам "Армении". Не забудем, не простим.

Рок

Эрих фон Манштейн в мае 1945 года был арестован и до лета 1948 года содержался в спецлагере для офицеров высшего ранга в Великобритании. В Германии как военный преступник в 1950 году был приговорен к 18 годам тюрьмы. Освобожден в 1953 году по состоянию здоровья.

Командующий 4-м воздушным флотом люфтваффе Александр Лер после капитуляции Германии вывел свои войска в родную Австрию, где также сдался в плен. 15 мая 1945 года был передан югославским властям. Сербы судили его как военного преступника за бомбардировки Белграда. В феврале 1947 года Лера казнили: по одним данным - расстреляли, по другим - повесили.

Версия

Наиболее вероятные самолеты, атаковавшие "Армению", - Не-111 или Ju-88.

"Хейнкель" в модификации "Не-111Н-6" нес бомбовую нагрузку в 2,5 тонны. Дальность - 1900 км; экипаж - 5 человек; скорость - 395 км/ч; потолок - до 8 км. Вооружение: шесть 7,92-мм пулеметов MG15 и MG17, одна 20-мм автоматическая пушка MG FF.

"Юнкерс" в модификации Ju-88A-4: дальность полета - 1,5 тыс. км; бомбовая нагрузка - 2,9 т; вооружение от шести до девяти 7,92-мм пулеметов.

Конкретно

Экспедиция Центра подводных исследований Русского географического общества установила:

"Армения" стоит на твердом грунте на ровном киле курсом 220.

Судно не разломилось, как утверждали некоторые источники.

Корпус покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед.

Идентификация судна произведена по прямым и косвенным признакам: по габаритам, характерным элементам надстроек, конструкций и ограждений, отмеченным в чертежах и архивных данных. Во время третьего спуска подводного робота (использовался необитаемый подводный аппарат серии "РТ") удалось найти судовой колокол, на нем четко читается слово "Армения".

Обилие висящих тросов и торчащих металлических фрагментов не позволило ни подтвердить, ни опровергнуть наличие на момент гибели на борту четырех 45-мм универсальных пушек "21К".

Степень разрушения судна такова, что не представляется возможным определить и количество погубивших его взрывов.

Центр подводных исследований РГО запустил производство документального фильма о судьбе и исследовании "Армении".

Факты против слухов

Ряд дайверских организаций объявил, что именно они сыграли решающую роль в обнаружении "Армении". Триумфаторов много. Но реальность такова: судно нашли специалисты Министерства обороны РФ - и никто иной.