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Текст:   Марина Трубилина 
10:56 28.04.2020

На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей

На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для поддержки отрасли компания будет выкупать у строительных компаний невостребованные пока из-за падения спроса на недвижимость квартиры. На это из бюджета выделяется 50 млрд рублей.

Фото: Александр Корольков/РГ
Можно ли взыскать деньги с застройщика за жилье с недостатками

"Меры поддержки будут носить федеральный масштаб, они коснутся строительных компаний, которые испытывают трудности, в разных субъектах Российской Федерации", - сказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, выкуп нового жилья позволит не только поддержать рынок, но и будет способствовать выполнению нацпроекта "Жилье и городская среда". "Поэтому ДОМ.РФ готов расширить объявленную президентом России программу еще на 100 миллиардов рублей. Мы направили в Минфин и Минстрой России проект постановления, и надеемся, что предложения будут учтены", - сообщил Мутко.

Для реализации программы в ближайшее время будет создан закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Минимальная сумма сделки между фондом и застройщиком составит 100 миллионов рублей.

Предполагается, что ДОМ.РФ сможет выкупать у застройщиков квартиры в домах, относящихся к стандартному жилью, с условием, что здания должны быть введены в эксплуатацию до 30 июня 2021 года. По оценкам компании, может быть выкуплено до 3 миллионов квадратных метров жилья.

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