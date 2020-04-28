Набиуллина не поддержала идею о запрете работы коллекторов и МФО

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-встречи с депутатами Госдумы не поддержала идею запретить в России работу коллекторов и микрофинансовых организаций (МФО). Однако она поддерживает ужесточение требований к ним. Об этом сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов по итогам совещания.

- Она видит все несовершенство этой системы, она видит огромное количество проблем, - рассказал он журналистам, - но боится, что, если их запретить, они уйдут в тень, в подполье. А сейчас худо-бедно они находятся под регулятором.

При этом глава ЦБ, по его словам, выступает за дальнейшее ужесточение требований к микрофинансовым организациям и коллекторам, хоть и считает невозможным их ликвидировать.

Ранее сегодня представители фракции во главе с Мироновым внесли в Госдуму законопроект о запрете на передачу коллекторам долгов граждан по ипотечным, потребительским кредитам и микрозаймам.