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28.04.2020 14:21
Рубрика: Власть

Набиуллина призвала расширить механизмы прямой господдержки россиян и бизнеса

Текст: Татьяна Замахина
В ходе онлайн-совещания с депутатами председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о существующих рисках для банковской системы и граждан в период пандемии коронавируса. Она призвала расширить механизмы прямой господдержки граждан и бизнеса.
Фото: Корольков Александр/РГ Фото: Корольков Александр/РГ
Фото: Корольков Александр/РГ

Встреча в видеорежиме прошла под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Набиуллина заявила, что Банк России ожидает роста просроченной задолженности и проблемных кредитов в сложившейся экономической ситуации. Она напомнила, что большой объем кредитов будет реструктурирован в рамках кредитных каникул, так и в рамках собственных программ банков.

Фото: iStock
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- И сейчас наиболее уязвимые заемщики, чьи доходы сильно упали, - это, конечно, граждане, продолжила она, - по нашей оценке, это более половины заемщиков банков.

Сюда относится большая часть малого и среднего предпринимательства, а также компании пострадавших отраслей, уточнила глава регулятора.

По предварительным оценкам, суммарно на эти группы заемщиков приходится около 19 трлн рублей, или около трети совокупного кредитного портфеля.

Российские банки через реструктуризацию займов, считает Набиуллина, помогают абсорбировать убытки экономики. Однако дальнейшее расширение ими поддержки заемщиков, по ее оценке, может привести к росту рисков для самой финансовой системы. Банки не смогут наращивать кредитование в дальнейшем, предупредила председатель ЦБ.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- И если они не смогут наращивать кредитование, когда эпидемия пойдет на спад, то восстановление экономики затянется, - отметила она. - Поэтому, на наш взгляд, конечно, на нынешней стадии важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, чтобы избежать такого развития событий.

Набиуллина считает, что в нынешней ситуации банки должны ответственно отнестись к сохранению уровня своего капитала и ограничить для этого выплату бонусов и дивидендов. Ведь, по ее словам, "надо поддержать свою подушку безопасности и использовать ее именно для того, чтобы облегчить ситуацию для заемщиков, и для выдачи новых кредитов".

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