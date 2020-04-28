Начались клинические исследования лекарства от COVID-19

Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав. Разрешение на клинические исследования выдано российскому фармпроизводителю.

Препарат разработан против различных типов РНК-вирусов, ранее доказал свою эффективность при лечении тяжелых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой и был одобрен в качестве противогриппозного средства в Японии. По данным китайских ученых, фавипиравир зарекомендовал себя как лекарство от COVID-19.