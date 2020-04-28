Нефть марки Brent потеряла в цене на Лондонской бирже

Нефтяные котировки вновь проседают. На бирже в Лондоне цена нефти Brent опустилась на 5,5% - ниже 19 долларов за баррель (до 18,96 доллара). По состоянию на 05:40 по московскому времени, наблюдалось частичное отыгрывание этого падения: стоимость выросла до 19,15 доллара за баррель.

В свою очередь июньский фьючерс сорта WTI теряет 15,02% и торгуется на отметке 10,86 доллара за баррель. Ситуацию на нефтяном рынке прокомментировал министр энергетики России. В интервью телеканалу "Россия-1" Александр Новак отметил, что спрос на нефть постепенно начнет восстанавливаться во втором полугодии.

"Главная задача стран-производителей сейчас - избежать полного заполнения нефтехранилищ", - со ссылкой на министра пишет ТАСС.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что мы имеем пик снижения спроса. Рынок в любом случае будет восстанавливаться, поэтому сейчас "нужно просто его грамотно пройти", - подчеркнул министр.