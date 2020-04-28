Новый российский тест выявит антитела к коронавирусу за 15 минут

Федеральный исследовательский центр биотехнологии РАН разрабатывает экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

Анализ можно будет провести всего за 15 минут. При этом не требуется наличие специального лабораторного оборудования.

Как говорится в сообщении исследовательского центра, создаваемые наборы представляют собой иммунохроматографические тест-полоски для определения антител к SARS-CoV-2 в крови, плазме или сыворотке крови человека. Данные тесты позволяют раздельно выявить антитела IgM и IgG.

Если выявляются антитела IgM, то это свидетельствует об активной фазе заболевания. А если в организме присутствуют IgG антитела, значит он уже переболел и обладает иммунитетом к коронавирусу.

В ФИЦ биотехнологии уже разработан прототип иммунохроматографической тест-системы. В сотрудничестве с компанией "Генетико" проведена апробация опытных образцов на сыворотках больных. Показано успешное выявление антител к SARS-CoV-2. В ближайший месяц планируется проведение расширенных испытаний для регистрации в Росздравнадзоре, а также запуск серийного производства. Имеющаяся инфраструктура позволит выпускать до 100 тысяч тестов в месяц.