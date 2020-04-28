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28.04.2020 20:08
Рубрика: Культура

Фея Константина Хабенского

В новом фильме - о том, как можно стать миллиардером, но проморгать свое счастье
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 94(8148)
Создается впечатление, что в каждом своем фильме кинорежиссер Анна Меликян стремится показать необычных женщин, которые своими странностями меняют жизнь других. В ее фильме "Русалка", отмеченном призом за лучшую режиссуру на престижном кинофестивале "Санданс", и выдвинутом от России на "Оскар", она рассказывала о девушке с уникальными способностями Алисе - еще до того как "Яндекс" назвал этим именем свою голосовую помощницу. Главную роль в картине играла Мария Шалаева. Во втором фильме Меликян - "Звезда" - главных героинь две - любовница олигарха и молодая актриса. У обеих - кризис, вместе с ними его переживает весь мир. В этой картине снимались Тина Далакишвили и Северия Янушаускайте. Тина Далакишвили и Мария Шалаева играют и в новом фильме Анны Меликян "Фея", который должен был покорить реальные кинотеатры, но вместо этого - из-за пандемии - перемещен в виртуальное пространство. Премьера состоится уже 30 мая на КиноПоиске HD (ирония судьбы, но этот онлайн-кинотеатр принадлежит именно "Яндексу").
Между Евгением Войгиным - главой империи компьютерных игр - и странной девушкой Таней возникла какая-то необычная и необъяснимая пугающая связь. Фото: kinopoisk.ru Между Евгением Войгиным - главой империи компьютерных игр - и странной девушкой Таней возникла какая-то необычная и необъяснимая пугающая связь. Фото: kinopoisk.ru
Между Евгением Войгиным - главой империи компьютерных игр - и странной девушкой Таней возникла какая-то необычная и необъяснимая пугающая связь. Фото: kinopoisk.ru

В том, что фильм оказался в виртуальном мире раньше, чем в реальном, есть что-то правомерное, потому что главный герой Евгений Войгин в исполнении Константина Хабенского в нем и живет. Он владелец крупной корпорации, которая создает компьютерные игры. В частности, игру "Коловрат", которой захвачена огромная часть молодого поколения страны. Примерно так же, как в фильме "Первому игроку приготовиться" Стивена Спилберга - там игра называется "Оазис" и создал ее, как и в "Фее", эксцентричный миллиардер. Однако игра "Коловрат" -типично русская. И тут можно сказать, что Меликян не только хотела рассказать о странной женщине - фильм "Фея" завершает ее трилогию, начатую в картинах "Русалка" и "Звезда", - но ей как режиссеру захотелось снять своего "Андрея Рублева" - как в свое время и русскому классику Андрею Тарковскому. Недаром Андрей Рублев и его творчество - не только часть компьютерной игры, но и системообразующая линия в фильме "Фея".

Фото: WDSSPR
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Герой Хабенского и сам словно живет в виртуальной реальности - что подчеркнуто соответствующим способом съемки. Однако в живой мир его возвращает непонятная девушка - то ли актриса, то ли модель, то ли политическая активистка - в этой роли Екатерина Агеева. Но, как и многие другие компьютерные люди, чей ум затуманен нереальным миром, супергеймер не в состоянии разглядеть и увидеть свое счастье.

Тем временем чрезмерное увлечение и им самим, и адептами его игры поддельным азартом приводит к проявлениям фашизма. Анна Меликян не жалеет визуальных эффектов и компьютерных ходов, чтобы показать, как это страшно... Любовь компьютерного олигарха выражается интересным способом - он стремится всех, кто ему дорог, перенести в компьютерную игру. Ненависть - так же: он стремится привлечь к своему созданию и врагов. А еще и деловых партнеров - в фильме чиновницу, которая должна принять важное для Войгина решение, играет Ингеборга Дапкунайте. Но ни к чему хорошему эта смешанная реальность не приведет...

Фото: kinopoisk.ru
Прямая речь

Режиссер Анна Меликян - о "Фее"

"Фея" - мой самый необычный фильм с самым долгим путем создания. О чем это кино для меня? Пока работала над ним, смыслы периодически менялись. Когда я писала сценарий, думала, что это про предназначение человека. Когда снимала, казалось, что это про любовь. Когда смонтировала, увидела, что это про встречу родственных душ. Сейчас мне кажется, этот фильм про то, как человек соприкоснулся с тайной, которую ему постичь не дано. В любом случае внутри фильма так или иначе как-то сосуществуют все эти смыслы, и, я думаю, у разных людей будет отзываться в душе какая-то из этих тем, а может быть, родится новая. Посмотрим.

Кстати

В фильме "Фея" есть монолог Константина Хабенского - его герой дает интервью на ТВ, в котором о виртуальном пространстве говорится так, словно все это было снято именно во времена пандемии, хотя эти съемки проходили в 2017 году. В частности, он прогнозирует будущее, которое будет принадлежать виртуальной реальности, то, что компьютеры и интеллект заберут большую часть рабочих мест, и другие важные вещи.

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