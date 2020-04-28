Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 125-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" и статью 4 Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"

Принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Статья 1

Статью 4 Федерального закона от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 1257) дополнить частью второй следующего содержания:

"При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина не учитываются доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления об оказании государственной социальной помощи безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации".".

Статья 2

Внести в статью 4 Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 2; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) дополнить частью 2[1] следующего содержания:

"2[1]. При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка не учитываются доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления о назначении указанной выплаты безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации". К указанным доходам относятся доходы, предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи.";

2) дополнить частью 2[2] следующего содержания:

"2[2]. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы ежемесячных выплат, осуществленных в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

3) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев) путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. Отсчет указанного двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты.";

4) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруг (супруга) такого гражданина, несовершеннолетние дети.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения части второй статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" и части 2[1] статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" применяются до 31 декабря 2020 года включительно.

3. Действие положений части 2[2] статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Президент Российской Федерации В. Путин