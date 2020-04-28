Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 131-ФЗ "О внесении изменений в статью 69 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в пункт 5 части четвертой статьи 69 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2010, N 31, ст. 4163; 2013, N 44, ст. 5633; N 49, ст. 6345; 2015, N 10, ст. 1393; 2016, N 1, ст. 29; 2018, N 53, ст. 8488; 2019, N 30, ст. 4099) изменения, дополнив его после слова "Федерации" словами ", уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации", заменив слова "ему известными в связи с выполнением" словами "им известными в связи с исполнением".

Президент Российской Федерации В. Путин