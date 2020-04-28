Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2006, N 27, ст. 2878; 2011, N 30, ст. 4590; 2013, N 27, ст. 3449; N 52, ст. 6986; 2016, N 27, ст. 4205, 4238; 2018, N 1, ст. 86; 2019, N 49, ст. 6952) следующие изменения:

1) статью 28 после слов "органов уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения,";

2) абзац четвертый части второй статьи 128 после слов "сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения,";

3) часть десятую статьи 360 после слов "исполнения наказаний" дополнить словами ", принудительного исполнения";

4) в части шестой статьи 360[1] слова "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц" заменить словами "органы принудительного исполнения".

Президент Российской Федерации В. Путин