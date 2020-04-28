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28 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 134-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства"

Опубликован 28 апреля 2020 г.

Принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2003, N 46, ст. 4447; 2006, N 2, ст. 170; N 31, ст. 3420; 2007, N 49, ст. 6057; N 50, ст. 6241; 2008, N 40, ст. 4498; 2009, N 1, ст. 9; N 26, ст. 3125; 2012, N 47, ст. 6393; 2013, N 27, ст. 3461, 3477; 2014, N 16, ст. 1828, 1829; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3363; N 42, ст. 5615; 2016, N 18, ст. 2500; 2017, N 31, ст. 4792; 2018, N 53, ст. 8454, 8470; 2019, N 27, ст. 3530) следующие изменения:

1) пункт "г" части первой статьи 13 признать утратившим силу;

2) в статье 14:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"1. Лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктами "а" и "в" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, если указанные лица имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств.";

б) в части второй:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктами "а" и "в" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, если указанные граждане и лица:";

пункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) состоят не менее трех лет в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации;";

в пункте "е" слова "не менее трех лет" заменить словами "не менее одного года";

дополнить пунктами "к" и "л" следующего содержания:

"к) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации и проживающего на территории Российской Федерации;

л) являются гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины.";

в) часть вторую[1] изложить в следующей редакции:

"2[1]. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, признанные носителями русского языка в соответствии со статьей 33[1] настоящего Федерального закона, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктами "а" и "в" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона.";

г) дополнить частью второй[2] следующего содержания:

"2[2]. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно или постоянно проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания, установленного пунктом "а" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, и без соблюдения условия, установленного пунктом "в" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, если указанный гражданин или указанное лицо состоит в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, и имеет в этом браке общих детей.";

д) в части пятой слова "пунктами "а", "в", "г" и "д" части первой" заменить словами "пунктами "а", "в" и "д" части первой";

е) в части восьмой слова "пунктами "а", "в", "г" и "д" части первой" заменить словами "пунктами "а", "в" и "д" части первой";

3) в статье 30:

а) в пункте "б" слова "седьмой или" исключить;

б) пункт "ж[1]" изложить в следующей редакции:

"ж[1]) принимают от граждан Российской Федерации уведомления о наличии или о прекращении у данных граждан гражданства иного государства и ведут учет указанных уведомлений. Правила осуществления такого учета устанавливаются Правительством Российской Федерации;";

в) пункт "к" изложить в следующей редакции:

"к) рассматривают заявления о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации, поданные иностранными гражданами.";

4) в части первой[1] статьи 32 слова "либо временно пребывающим" исключить.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин