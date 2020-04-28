Ольга Васильева: Школам нужно единое образовательное пространство

Около 16,5 млн школьников по всей стране и более миллиона учителей ушли на удаленку. Министерство просвещения и регионы с первых дней самоизоляции поддерживали работу своих онлайн-ресурсов, Российской и Московской электронных школ. С нуля и в рекордные сроки запущен онлайн и теле-проект "Моя школа в онлайне" и новая платформа cifra.school…

Сюда же массово подключился бизнес. На сайте Минпросвещения есть список из более чем 20 крупнейших частных образовательных сервисов, которые открыли бесплатный доступ для учителей и учеников. А вдобавок к ним - сотни местных, региональных ресурсов и сайтов.

Все это позволяет вести уроки онлайн, выполнять домашние задания, читать учебники… Но кто модерирует контент? Насколько он качественный? Как не потеряться в море образовательной "цифры"?

О том, как оценить знания, которые сегодня школьники вынуждены получать в совершенно разных форматах, и что сделать, чтобы сохранить единое образовательное пространство, "Российская газета" поговорила с председателем попечительного совета Российской академии образования Ольгой Васильевой и первым зампредседателя комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты России Людмилой Дудовой.

Ольга Васильева: "Перед нами стоит очень серьезный вызов. Те меры, которые уже были реализованы в части единой образовательной политики (в отношении и стандартов, и учебников, и образовательных ресурсов), сейчас требуют последующих шагов и самого пристального внимания. Прежде всего, от министерства просвещения. Когда мы говорим о едином образовательном пространстве, речь идет не просто о термине - это прямое выполнение конституционных обязательств государства перед гражданами: обеспечить равный доступ к качественному обучению на всей территории страны.

Ситуация с эпидемией напомнила всем про незаменимую роль педагога. Задайте сейчас вопрос любому родителю, оказавшемуся волей-неволей более погруженному в процесс обучения детей, насколько ценен труд педагога? И вы все поймете.

Эпидемия обнажила и слабые места в образовательном процессе. Да, сейчас массово запустили многочисленные онлайн-ресурсы. Да, что-то пытаются передать и через телевидение, и это верный шаг. Но все мы понимаем, что школа не может быть исключительно в онлайне, это временная мера. А вот чем пользоваться сегодня и педагогам, и школьникам - решают самостоятельно сами школы, решают учителя, решают родители. В регионах на местах бывают и ситуации, когда у родителей опускаются руки, что-то не работает, нет компьютера у семьи, нет возможности использовать тот или иной сервис. Если министерство не сформирует отдельную программу по развитию единого образовательного пространства в самые кратчайшие сроки, мы рискуем оказаться в очень печальной ситуации уже в следующем учебном году, когда оценка знаний ребят через всероссийские проверочные работы покажет нам реальную картину. Российская академия образования всегда готова к конструктивному диалогу и готова включиться в этот процесс, предоставляя свои наработки".

Людмила Дудова: "Нынешняя ситуация показала, насколько важно наполнение федеральных государственных образовательных стандартов содержанием, которое одинаково доступно и понятно всем. Единое образовательное пространство - это еще и единое учебно-методическое сопровождение. Требуется продумать вопрос о базисном, едином учебном плане в таких непростых условиях. Единое образовательное пространство - это и единые требования к квалификации педагогических работников, в том числе тех, которые обеспечивают техническую поддержку. Мы видим, что сейчас это большая проблема. Необходимо выработать единые подходы к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению, единые требования ко всем образовательным организациям, независимо от того, где они находятся.

Для этого нужно глубоко, всесторонне проанализировать все сложности и на основе этого анализа взвешенно подойти к формированию дорожной карты или программы, которая обеспечит условия для реализации такой формы обучения. Без материально-технической базы эти технологии просто не будут работать. И, конечно, необходим глубокий анализ уровня профессиональных компетенций педагогов. Педагогический процесс при электронной форме обучения требует совершенно иного учебно-методического сопровождения. Нужно обучать тех, кто создает электронные продукты, учебную литературу, серьезно подойти к пересмотру структуры программы по цифровому обучению национального проекта "Образование".

Никто не исключает вариативности, но нужно иметь ясное представление о том, кого мы хотим воспитать. Почему ученики, живущие в районном центре или небольшом селе, должны лишаться хорошего образования, потому что их педагог не соответствует требованиям, или в школе нет Интернета? Необходимы единые требования и условия для реализации образовательной программы. Это обеспечит получение детьми качественного образования.

Нельзя спешить. Отдельный вопрос - гармоничное сочетание электронного и офлайн-обучения. В силу своей специфики электронное обучение никогда не будет равным традиционному, потому что образование - это обучение и воспитание. Даже самый высокопрофессиональный педагог не сможет воспитать полноценную личность с использованием электронного обучения".