ООН: Дальнейшее распространение COVID-19 грозит голодом Западной Африке

Дальнейшее распространение COVID-19 может привести к увеличению числа голодающих в Западной Африке на 50 миллионов человек. Такое мнение высказала Кумба Соу. Координатор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по вопросам устойчивости к внешним воздействиям для данного региона отметила неблагоприятную обстановку на территории.

"В Западной Африке голодают около 11 миллионов человек. Если не принять решительных мер сейчас, то летом этот показатель может возрасти до 17 миллионов", - пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Соу.

Усугубление пандемии приведет не только к росту цен на продукты, но и к истощению запасов продовольствия. Этот кризис может затронуть еще 50 миллионов жителей региона. По оценкам специалистов, в зоне риска - дети, женщины, а также кочевники-скотоводы и фермеры. Организация, по словам Соу, намерена максимально помогать региону в этот непростой период.

По последним данным, в странах Западной Африки выявлено около восьми тысяч зараженных коронавирусом, 205 человек - скончались. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.