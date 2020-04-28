ООН: мир ждет исторический уровень безработицы

Без срочных мер по решению социальных и экономических последствий пандемии COVID-19 глобальные проблемы будут обостряться, лишая людей средств к существованию на долгие годы. Об этом говорится в новом докладе Организации Объединенных Наций (ООН).

В документе со ссылкой на данные Международной организации труда утверждается, что во втором квартале 2020 года из-за пандемии потеряют работу минимум 195 миллионов человек по всему миру. Больше других пострадают малый бизнес, фермеры, самозанятые, беженцы. Напомним, в апреле в США потеряли работу около 17 миллионов человек. Высокий уровень безработицы также наблюдается во Франции, где количество безработных достигло трех миллионов 732 тысяч человек.

В докладе также говорится, что в этом году за чертой крайней нищеты окажутся от 40 до 60 миллионов человек, причем Африка к югу от Сахары пострадает больше всего, за ней следует Южная Азия. А 265 миллионов человек будут находиться на грани голода.

ООН рекомендует мировому сообществу принять срочные социально-экономические меры для борьбы с последствиями пандемии.