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28.04.2020 19:37
Рубрика: В мире

ООН: Пандемия COVID может повлечь до 7 млн незапланированных беременностей

Текст: Александр Гусаров

Затягивание введенных в мире ограничений из-за пандемии коронавируса, а также экономические последствия вспышки COVID-19 могут привести к увеличению числа нежелательных беременностей и случаев гендерного насилия. Такой прогноз составлен Фондом ООН в области народонаселения в сотрудничестве с американской организацией Avenir Health, Университетом имени Джонса Хопкинса (США) и Университетом Виктории (Австралия).

Фото: Mauro Scrobogna/LaPresse via AP
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Принявшие участие в этом исследовании эксперты считают, что ограничения длительностью в полгода в связи с коронавирусом "могут иметь серьезные последствия для прав и здоровья женщин и девочек".

Отмечается, что негативные экономические последствия пандемии "могут привести к тому, что 47 миллионов женщин в странах с низким и средним уровнем дохода не смогут использовать современные контрацептивы, что приведет к 7 миллионам нежелательных беременностей".

Одновременно, количество инцидентов, связанных с гендерным насилием, за шесть месяцев непрерывного локдауна может вырасти до 31 миллиона.

При этом в Фонде ООН подчеркивают, что в мире "уже наблюдаются признаки роста насилия в отношении женщин и девочек, все чаще поступают сообщения на горячие линии по вопросам насилия в семье".

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