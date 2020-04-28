Оператор "Северного потока - 2" не получал уведомлений по активам компании

Ведущей строительство магистрального газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) компании Nord Stream 2 AG неизвестно о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы затронуть ее активы. Об сообщил пресс-секретарь компании Йенс Мюллер, комментируя выдвинутые Польшей претензии к "Газпрому", передает ТАСС.

"Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы повлиять на активы компании и, следовательно, на проект", - сказал представитель реализующей СП-2 компании-оператора.

Напомним, в интервью еженедельнику Wprost министр государственных активов Польши Януш Ковальский отметил, что Варшава намерена арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, которую польскому энергетическому концерну PGNiG присудил Стокгольмский арбитраж, рассматривавший жалобу страны на цены за поставляемый в республику российский газ.

Ранее сообщалось, что РGNIG претендует на компенсацию в 1,5 млрд долларов. В качестве обеспечительной меры могут быть использованы акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По словам Ковальского, несколько лет назад аналогичным образом поступил украинский "Нафтогаз". Это также может привести к задержке реализации проекта СП-2", добавил министр государственных активов Польши, подчеркнув, что нельзя идти ни на какие уступки в деле о получении от "Газпрома" компенсации.