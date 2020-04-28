Новости

В Уфе песню "День Победы" исполнили на башкирском языке 14:56
Детские лагеря в Ленинградской области откроются в июле 14:54
Оператор "Северного потока - 2" не получал уведомлений по активам компании 14:50
Уточнен и утвержден список недействительных паспортов граждан России 14:49
Фото: В Петербурге появилась стена памяти умерших от COVID-19 медиков 14:45
В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом 14:42
Набиуллина не поддержала идею о запрете работы коллекторов и МФО 14:41
Как могла выглядеть Милина в отмененном фильме по Mortal Kombat 14:40
В Британии почтили минутой молчания погибших от COVID-19 медиков 14:38
Москвичи начали получать штрафы с видеокамер за езду без пропусков 14:35
В Киргизии ряд предприятий возобновят работу в режиме ЧП 14:33
Биологи пересмотрели взгляды на геном вируса герпеса 14:30
Президент поручил провести медикаментозную профилактику медиков 14:29
Жителя Мурома с COVID-19 госпитализировали по решению суда 14:26
В День Победы военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городами 14:23
Путин поручил представить план-график разработки вакцин от коронавируса 14:22
Рогозин: Экипаж МКС прошел инкубационный период по COVID-19 14:17
Более 50 тысяч медработников в Москве прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу 14:15
Что известно о новом Nissan Pathfinder 14:13
ЕР направила предложения по поддержке экономики Путину и Мишустину 14:12
В Минусинске из-за COVID-19 у врача корпус больницы закрыли на карантин 14:10
В компьютерах для дистанционного обучения нуждаются 950 тыс. школьников 14:07
Сальма Хайек: Если ведешь себя как Харви, то у тебя будут последствия 14:05
Синоптики рассказали о погоде на майские праздники в Москве 14:03
Калининградского школьника наградили за спасение брата и сестры 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
28.04.2020 14:50
Рубрика: В мире

Оператор "Северного потока - 2" не получал уведомлений по активам компании

Текст: Александр Гусаров

Ведущей строительство магистрального газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) компании Nord Stream 2 AG неизвестно о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы затронуть ее активы. Об сообщил пресс-секретарь компании Йенс Мюллер, комментируя выдвинутые Польшей претензии к "Газпрому", передает ТАСС.

"Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы повлиять на активы компании и, следовательно, на проект", - сказал представитель реализующей СП-2 компании-оператора.

Фото: Aксель Шмидт/РИА Новости
Почему претендент на достройку "Северного потока-2" путает следы

Напомним, в интервью еженедельнику Wprost министр государственных активов Польши Януш Ковальский отметил, что Варшава намерена арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, которую польскому энергетическому концерну PGNiG присудил Стокгольмский арбитраж, рассматривавший жалобу страны на цены за поставляемый в республику российский газ.

Ранее сообщалось, что РGNIG претендует на компенсацию в 1,5 млрд долларов. В качестве обеспечительной меры могут быть использованы акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По словам Ковальского, несколько лет назад аналогичным образом поступил украинский "Нафтогаз". Это также может привести к задержке реализации проекта СП-2", добавил министр государственных активов Польши, подчеркнув, что нельзя идти ни на какие уступки в деле о получении от "Газпрома" компенсации.

В мире Европа Польша Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин поручил проработать концепцию по снятию ограничений из-за COVID-19
ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра
Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников