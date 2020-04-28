Опубликовано расписание новых телеуроков "Моя школа в online"

Продолжает вещание образовательный телеканал "Моя школа в online" на "Триколоре". Канал доступен всем желающим и поможет старшеклассникам подготовиться к экзаменам. Его можно смотреть через спутник (под номером 408 в общем списке каналов) или онлайн - в бесплатном приложении "Триколор Кино и ТВ" на Smart TV, смартфонах, планшетах. Вещание телеканала доступно на всей территории страны, охватывает более 40 млн человек.