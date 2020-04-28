Указ губернатора Орловской области от 27 апреля 2020 года № 195 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также на основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области от 21 апреля 2020 года № 57-00-07/09-3393-2020, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в приложении 1:

а) раздел I дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Запретить распространение печатных материалов (включая рекламные брошюры, материалы о проведении различных акций, предоставлении скидок и иные подобные печатные материалы) посредством передачи их из рук в руки, за исключением периодических печатных изданий.";

б) строку 3.16 раздела II изложить в следующей редакции:

3.16 | Оказание всеми доступными и возможными формами и способами содействия в соблюдении работниками в возрасте старше 60 лет, а также прибывшими на территорию Орловской области из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также с территории иных субъектов Российской Федерации, и работниками, совместно проживающими с прибывшими на территорию Орловской области из указанных субъектов Российской Федерации, самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе путем перевода на дистанционную работу, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков, иных мер | Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Орловской области (по согласованию) | по мере необходимости

2) в приложении 2:

а) в разделе I:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Граждане, прибывшие на территорию Орловской области из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также с территории иных субъектов Российской Федерации, обязаны обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания) в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Орловской области, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

Граждане, указанные в абзаце первом настоящего пункта, обязаны не позднее дня прибытия на территорию Орловской области проинформировать об этом медицинскую организацию Орловской области, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, в зоне территориального обслуживания которой находится адрес фактического места жительства (пребывания) гражданина.

Лица, совместно проживающие в период обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими на территорию Орловской области из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также с территории иных субъектов Российской Федерации, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 календарных дней со дня прибытия к ним таких лиц.

Срок самоизоляции для граждан, указанных в абзацах первом и третьем настоящего пункта, в случае необходимости выезда за пределы Орловской области сокращается до дня такого выезда.

В случае если граждане, указанные в абзацах первом и третьем настоящего пункта, осуществляют трудовую деятельность на территории Орловской области и у работодателя отсутствует объективная возможность по их переводу до истечения срока самоизоляции на дистанционный режим работы или оформлению отпуска в соответствии с трудовым законодательством, срок самоизоляции сокращается до дня необходимости выхода на работу.

Не допускается выход на работу граждан, указанных в абзацах первом и третьем настоящего пункта, с повышенной температурой и (или) с признаками респираторного либо инфекционного заболевания. В данном случае граждане обязаны обратиться в медицинскую организацию Орловской области, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, в зоне территориального обслуживания которой находится адрес фактического места жительства (пребывания) гражданина, путем вызова врача на дом.

Работодателям в случае, если граждане, указанные в абзацах первом и третьем настоящего пункта, осуществляют у них трудовую деятельность, рекомендуется не допускать таких лиц к работе в период установленного срока самоизоляции (в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Орловской области соответствующих лиц).";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Граждане обязаны использовать при входе и нахождении в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях средства индивидуальной защиты органов дыхания - маски, респираторы или иные средства защиты, а также соблюдать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности.

При передвижении по территории Орловской области, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, гражданам необходимо соблюдать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, а также рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - маски, респираторы или иные средства защиты.";

б) раздел II дополнить абзацами следующего содержания:

"Обязать водителей транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих автобусные перевозки пассажиров и перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом, использовать средства индивидуальной защиты - маски, перчатки, проводить регулярную обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.

Обязать водителей легковых такси использовать средства индивидуальной защиты - маски или респираторы, перчатки, проводить регулярную обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 29 апреля 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







