Указ губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Утвердить комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности (далее - комплекс мероприятий), согласно приложению 1.

2. Осуществлять реализацию комплекса мероприятий в период с 4 по 30 апреля 2020 года.

3. Определить территорию Орловской области, включающую в себя все городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения, территорией, на которой предусматривается реализация комплекса мероприятий.

4. В период с 4 по 30 апреля 2020 года установить особый порядок передвижения на территории Орловской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, согласно приложению 2.

5. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков





Приложение 2 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 г. № 156

Особый порядок передвижения на территории Орловской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки

I Особый порядок передвижения на территории Орловской области лиц

1. Гражданам при передвижении на территории Орловской области в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" следует соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра (далее - социальная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Органы власти, организации и индивидуальные предприниматели,

а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны обеспечить в местах массового пребывания граждан соблюдение гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки

и (или) установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), а также соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

2. Гражданам в возрасте старше 60 лет, лицам, имеющим хронические заболевания, обеспечить самоизоляцию в местах проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, а также обеспечения первоочередных потребностей жизнедеятельности.

Лицам, не указанным в абзаце первом настоящего пункта, пунктах 3 и 4 настоящего порядка не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в установленном порядке, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Орловской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в установленном порядке (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в установленном порядке, выгула домашних животных, выноса отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

3. Граждане, прибывшие на территорию Орловской области с территории иных субъектов Российской Федерации, обязаны обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания) в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Орловской области, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

4. Граждане, прибывшие с территорий иностранных государств, должны быть изолированы в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации в соответствии с условиями, определенными согласно соответствующим постановлениям Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

5. При передвижении по территории Орловской области необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности.

II Особый порядок передвижения на территории Орловской области транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки

Передвижение на территории Орловской области транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих автобусные перевозки пассажиров и перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом, осуществляется в соответствии с временным графиком движения данных транспортных средств установленным: по межмуниципальным маршрутам - Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области; по муниципальным маршрутам - соответствующими уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Орловкой области, при условии соблюдения указанными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями санитарно-эпидемиологических норм.







