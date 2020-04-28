Пандемия выведет электронику на новый уровень

В последнее время, даже несмотря на пандемию коронавируса, руководство страны уделяет большое внимание развитию радиоэлектроники: по этому вопросу прошло совещание у председателя правительства, затем - у президента страны.

С чем это связано, какие перспективы открывает эта отрасль, готова ли страна воспользоваться ими? На вопросы "РГ" ответил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак.

Василий Викторович, почему радиоэлектронику назвали одной из решающих отраслей, от которых зависит в целом развитие экономики страны?

Василий Шпак: Мир перешел в цифровой век, мы уже живем в информационном обществе. А развитие любых информационно-коммуникационных технологий определяется развитием электроники. Она везде - не только в гаджетах, которые помогают нам с пользой проводить свободное время, она - в станках, транспорте, связи, образовании, культуре. Это системообразующая основа многих, если не всех, сфер жизни. Причем везде она играет решающую роль. Развитие радиоэлектроники отражает уровень развития страны, определяет функционал всей техники, как промышленного назначения, так и бытовой.

Какие инновационные решения в отрасли могут обеспечить рывок в ее развитии? Есть ли у нас такие решения, кто и где их разрабатывает?

Василий Шпак: Профессионалы уже давно говорят о том, что близок конец действия закона Мура, который гласит, что каждые два года удваиваются мощность и производительность процессоров и уменьшаются их размеры. В действующих кремниевых технологиях мы вот-вот подойдем к пределу, и уменьшать действующие процессоры будет уже сложно. Поэтому сейчас мир находится в переходном периоде, когда на смену им должны прийти другие. И они уже стучатся в наши двери - это радиофотоника, оптоэлектронные и квантовые технологии, это новые материалы, которые будут обеспечивать совсем другое качество - как скорости передачи информации, так и энергопотребления при проведении вычислений. Это совершенно другие возможности для развития техники. И у нас есть существенные заделы в таких областях, как искусственный интеллект, радиофотоника, квантовые вычисления, лазерная техника. Есть серьезные научные идеи, хорошая академическая школа, которая позволяет решать самые сложные задачи, много предприятий и институтов, которые занимаются этими направлениями. Наши флагманы - дизайн-центры микроэлектроники НТЦ "Модуль", НИИ молекулярной электроники, НПЦ "ЭЛВИС" и ПКК "Миландр" и многие другие. Это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее и использовать свой шанс при переходе на новые технологии.

На смену кремниевым технологиям приходят другие - радиофотоника и квантовые технологии

Какие пути развития отрасли намечены по итогам совещания?

Василий Шпак: Если говорить в общих чертах, то первое - это обеспечение режима наибольшего благоприятствования для отечественных производителей. Мы намерены исключить использование при государственных закупках импортной электроники при наличии отечественного прибора. Для этого ведем реестр отечественного радиоэлектронного оборудования, он формируется с учетом постановления правительства № 878. Если отечественное решение есть в реестре, то его импортный аналог к участию в закупке допускаться не будет. Это позволит защитить позиции российских производителей и обеспечить их доминирование на внутреннем рынке.

Какие меры господдержки получает и будет получать отрасль в ближайшее время?

Василий Шпак: Обсуждается снижение ставки по отчислениям на фонд оплаты труда для разработчиков электроники, продление до 2030 года льготных режимов в ОЭЗ технико-внедренческого типа, осуществляющих разработку и производство электронной продукции. Также нам поручено проработать возможность введения утилизационного сбора для производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронной продукции. При этом для отечественных производителей будут предусмотрены механизмы компенсации уплаченного сбора.

Кроме того, проработаем вопрос освобождения от ввозного НДС и таможенных пошлин комплектующих и ЭКБ, необходимых для производства отечественной продукции. А в отношении импортных конечных изделий, наоборот, необходимо установить барьеры по номенклатуре, которая нами уже освоена. Будут строиться новые предприятия, в том числе и с участием бюджетного финансирования. Сейчас уже идет строительство нескольких современных производств во Фрязино, Зеленограде. Мы рассчитываем, что с их вводом выпуск новых технологических решений существенно расширится.

Мы уже создали консорциумы по электронной компонентной базе, телекоммуникационному оборудованию, вычислительной технике

Что может сделать отрасль привлекательной для частных инвесторов?

Василий Шпак: То же, что и в других отраслях - создание условий для инвестиций: льготные режимы производства, снижение налогов, простые и быстрые разрешительные процедуры и т.д.

В мировой практике необходимые государство и бизнес делят вложения. Государство обеспечивает комплексную поддержку в течение всего инвестиционного цикла. А внебюджетные инвестиции обеспечат производственные консорциумы. С участием основных игроков рынка мы уже создали консорциумы по электронной компонентной базе, телекоммуникационному оборудованию, вычислительной технике. Недавно подписано соглашение о создании консорциума разработчиков и производителей медицинской техники. Объединения способствуют сосредоточению компетенций и ресурсов для создания национальных чемпионов. А наша задача - оказывать им содействие на этапе разработки новых видов продукции через субсидии на НИОКР.

Опыт каких стран может быть полезен нам в развитии отрасли? Сотрудничаем ли мы с ними?

Василий Шпак: Сегодня развитие электроники в отдельно взятой стране вряд ли возможно, потому что ни у одной из них нет всех составляющих, которые необходимы для этого - ведь там требуется много материалов, практически вся таблица Менделеева. С другой стороны, необходимы современные средства проектирования, программы, технологии, работающие предприятия. Поэтому широко используется международная кооперация. В большей степени мы ориентируемся на опыт бурного развития электроники в странах Юго-Восточной Азии - Китае, Южной Корее, Тайвани, Японии, Сингапуре, Малайзии. Но нужно понимать, что они вкладывают в отрасль на порядки больше средств, чем мы. Поэтому нам надо больше внимания уделять этой сфере. Мы сотрудничаем с некоторыми из этих стран, поскольку многие промышленные технологии, которые у них уже есть, пока не имеем. И по целому ряду направлений осуществляем контрактное производство в странах Юго-Восточной Азии.

Сказывается ли ситуация с пандемией на работе отрасли в настоящее время? Как последствия будут преодолеваться после ее окончания?

Василий Шпак: Конечно, сказывается, возникают логистические задержки, нарушения поставок по компонентам, в том числе критическим. Но мы трагедии из этого не делаем, работаем планово. Больше всего сдерживает режим карантина, из-за которого значительная часть людей работает дистанционно, что сказывается на производительности. Но, с другой стороны, мы делаем все, чтобы пандемия не наносила ущерб выполнению гособоронзаказа, который обеспечивают многие предприятия отрасли. Мы видим в пандемии и шанс на развитие, так как совершенно ясно, что после нее мир изменится. В этом новом мире нам нужно смелее отвоевывать свое место, искать свои ниши, выходить на новые мировые рынки. Например, в медицинской технике, в которой значительна доля электроники. Пандемия показала, что такая возможность есть - нас на внешних рынках ждут, наше оборудование там востребовано и пользуется успехом.