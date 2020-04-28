Неврологи рассказали о пищевых предпочтениях для профилактики деменции

Для профилактики деменции важно не только, что человек ест, но и сочетание продуктов между собой.

К такому выводу пришли французские ученые, исследование которых опубликовано в Neurology.

От питания во многом зависит наше здоровье и продолжительность жизни, в том числе умственная активность. Но значение в этом плане имеют не только сами продукты, которые человек употребляет в пищу, но и их сочетание друг с другом.

Исследователи под руководством Сесилии Самьери из Университета Бордо рассмотрели этот аспект под углом профилактики деменции. Они использовали данные длительного анализа пищевых предпочтений и состояния здоровья более 1500 французов в возрасте от 65 лет. Деменция была диагностирована у 215 из них.

Каждому из участников с деменцией подобрали по два контрольных участника, чьи данные - пол, возраст, уровень образования и другие - были похожи. Они рассказывали исследователям о своих предпочтениях в еде и сочетании продуктов и напитков. Респондентов попросили рассказать о потреблении 148 из них.

На основании этой информации были построены графы питания респондентов. Оказалось, они сильно отличаются у основной и контрольной групп. Так, пациенты с деменцией ели колбасы чаще всего с картофелем, супом, йогуртами и обработанными фруктами. А вот здоровые участники больше предпочитали переработанное мясо с сырыми овощами.

Контрольная группа также употребляла алкоголь с фруктами, а участники с деменцией - с мясом, хотя количество спиртного у тех и других не сильно отличалось.

Следовательно, сделали вывод ученые, для профилактики деменции необходимо обращать внимание не только на то, что ест человек, но и на сочетание продуктов. Было отмечено, что питание участников из контрольной группы было более разнообразным, чем с деменцией.