Да и работать будем по-другому. Ряд профессий может просто исчезнуть - как показал вирус, они не особенно и нужны, а большинство офисных работников не вернутся в свои кабинеты, потому что содержать их работодателям накладно. Вынужденные каникулы ясно доказали, что можно работать не выходя из дома. Какова она - послевирусная рабочая реальность? Об этом "РГ" спросила генерального директора ВНИИ труда Минтруда РФ Дмитрия Платыгина.

Дмитрий Николаевич, мировой кризис, связанный с коронавирусом, продемонстрировал уязвимость самой неуязвимой сферы - торговли и услуг. Получается, нам не нужно столько продавцов, охранников, официантов, турагентов, фитнес-тренеров? После открытия инфраструктуры они смогут найти работу или эти сферы ждут сокращения?

Дмитрий Платыгин: Специфика текущей ситуации на рынке труда заключается в том, что, в отличие, например, от кризиса 2008 года, ее причины имеют не финансовый характер, а лежат в плоскости спроса и предложения. Любая сфера будет уязвима, если одномоментно сократится спрос на продукцию и услуги, разорвутся производственные цепочки не только внутри страны, но и с зарубежными партнерами. В этом смысле нельзя говорить о том, что сферу торговли или развлечений ждут критические изменения.

Все вернется на круги своя?

Дмитрий Платыгин: Во-первых, предложенные меры государства направлены именно на сохранение рабочих мест и доходов. Поэтому предполагать, что все или даже большинство работников пострадавших секторов были уволены, некорректно. Да, скорее всего, произошли изменения в продолжительности рабочего времени, в размере зарплат (если работодатель воспользовался законными возможностями, предусмотренными трудовым законодательством), кого-то попросили взять очередной оплачиваемый отпуск. Но любая организация, которая хочет выжить и остаться на рынке, равно как и ее работники, понимают, что сейчас они в одной лодке. Компании гораздо выгоднее предпринять все меры, чтобы сохранить работников, которые уже имеют опыт, понимают специфику деятельности, нежели потом нанимать новых сотрудников.

Во-вторых, потребность и в продавцах, и в официантах, и в тренерах будет существовать и дальше, но восстановление этих секторов будет зависеть от скорости восстановления спроса на услуги. Если посмотреть на Китай, который раньше всех вошел в карантин и раньше вышел, то в сфере услуг, ретейле, сфере развлечений и туризма нет признаков быстрого восстановления, тогда как в промышленности быстро возрождаются производственные цепочки. Во многом это связано с психологией людей. Страна "открылась", но угроза заражения коронавирусом сохраняется, что и вызывает по-прежнему боязнь нахождения в людных местах, и это влияет на некоторые сектора экономики.

Рынок труда весьма гибко отреагировал на обстоятельства - вырос спрос на работников в других секторах, например онлайн-ретейл, интернет-услуги, включая медицину и образование, производство защитных средств первой необходимости, доставку и т.п., и это частично демпфировало падение спроса на труд в сфере торговли и услуг.

Массового исчезновения профессий не будет?

Дмитрий Платыгин: Думаю, что сильного сокращения потребности в определенных специалистах и профессиях, особенно в сфере услуг, после выхода из карантина ожидать не стоит. Вместе с тем текущая ситуация ускорит процессы внедрения цифровых технологий как в сфере производства, так и в сфере услуг. После открытия экономики многие компании начнут анализировать опыт работы на удаленке или новый формат оказания услуг в условиях социальной разобщенности. Если до сих пор преимущество очевидно отдавалось деятельности на рабочем месте с презумпцией того, что дома производительность труда снижается, то сейчас многие работодатели наверняка увидят определенные преимущества и возможности для оптимизации бизнеса и внедрения удаленной работы. В этом свете могут выиграть, например, люди с ограниченными возможностями или те, кто вынужден оставаться дома, например, ухаживая за родственником, так как доверие к работе на удаленке откроет им новые возможности.

Потребность в продавцах, официантах и тренерах сохранится, но скорость восстановления этих секторов будет зависеть от спроса на их услуги

Спрос на предоставление туристических услуг восстановится, но существовавший и до кризиса тренд на цифровизацию процессов предоставления услуг останется, возможно, даже усилится.

Сейчас потребовались маски, а новые кофточки никому не нужны. Значит, швеи не у дел?

Дмитрий Платыгин: Реальные производства будут восстанавливаться значительно быстрее и раньше, чем сектор услуг. Многие из них и не останавливались, особенно те, которые ориентированы на выпуск продукции первой необходимости. Запуск предприятий в других странах будет способствовать восстановлению производственных цепочек. А правильно организованные рабочие места и меры по безопасному возвращению к работе на предприятиях снизят риски заражения и позволят раньше приступить к работе, в отличие, например, от торговых или развлекательных центров, транспорта, фитнес-клубов и т.п. Но все зависит от того, сколько продлятся нерабочие дни.

В производственном секторе предприниматели также проявили значительную гибкость, по возможности перепрофилируя предприятия на производство продукции первой необходимости, прежде всего средств защиты. В этом смысле швеи как раз у дел, так как швейные производства среагировали на возросший спрос на пошив спецкостюмов и медицинских масок. И такие производства не останавливались даже в режиме нерабочих дней.

Такие сложные ситуации обычно порождают массу нелегальных самозанятых. Какой выход из этой ситуации?

Дмитрий Платыгин: Нужно четко различать работу по найму, самозанятость и неофициальную занятость. Думаю, что здесь есть положительная сторона, если уместно их искать в нашей ситуации. Оставшись без защиты трудового законодательства и законодательства о социальном страховании, многие из тех, кто работали до последнего времени "в тени", задумаются о том, чтобы все-таки получить работу, гарантирующую защиту их прав, или официально оформить статус самозанятого. И то и другое защищает граждан в периоды таких кризисов. Государство, например, увеличило размер пособия по безработице, которое сейчас составляет 12 130 рублей. Введены дополнительные выплаты по 3 тысячи рублей на каждого ребенка, которые назначают безработному вместе с пособием, если он лишился работы после 1 марта. Эти и другие меры поддержки делают более привлекательной легальную занятость.

После окончания пандемии часть профессий и занятий уйдет в онлайн?

Дмитрий Платыгин: Значительная часть процессов, как администрирования, так и другой профессиональной деятельности будет уходить в онлайн. Это происходит и сейчас, но темпы изменений увеличатся. Управлять процессами на расстоянии вполне возможно, все зависит от специфики процесса. Если речь идет о предоставлении услуг, в том числе государственных, то здесь открыты широкие возможности для цифровизации. Если речь идет о контроле за работой, то и это технически вполне возможно уже сейчас. Уверен, что существенно возрастет спрос на цифровые решения (и, соответственно, программистов), которые позволяют работать удаленно: проводить совещания и конференции, коммуницировать по рабочим вопросам, управлять корреспонденцией, подписывать документы, осуществлять бухгалтерские и финансовые операции, заключать договоры, оформлять и доставлять заказы и т.п. В значительной степени цифровые технологии, облачные решения и сейчас сделали возможной для многих удаленную работу.

Думаю, что этот кризис усилит вектор развития цифровых услуг - это и телемедицина, и образование, и интернет-торговля. И, скорее всего, встанут вопросы совершенствования трудового законодательства, чтобы урегулировать и новые формы организации труда, и новые формы занятости. Думаю, что значительное внимание должно быть уделено законодательству о социальном страховании и пенсионному законодательству. Текущий кризис многим неофициально занятым гражданам наверняка покажет, что риск остаться без средств к существованию и помощи государства вполне вероятен. А значит, нужно будет совершенствовать механизмы защиты и страхования тех, кто предпочитает не работать по найму, а применять свой труд в других формах. Новые вызовы встанут и перед сферой охраны труда. Предприятия в нынешней ситуации наверняка уделят значительное внимание созданию систем безопасности труда на основе оценки рисков, которые предотвращают распространение заболеваний среди работников и вызванные этим экономические потери. Это будет связано и с организацией рабочих мест, и с реальным запуском программ здоровья на производстве.