Почему Китай взял на вооружение блокчейн и как он используется в России

ЦБ Китая в нескольких городах вводит в оборот цифровой юань. В рамках пилотной программы он появится в Шэньчжэне, Сучжоу, Чэнду и новом экономическом районе Сюнъань.

В отличие от Bitcoin и Libra цифровой юань нацелен не на хранение средств, а на входящие и исходящие платежи. Фото: Reuters

Цифровые юани будут храниться в электронном кошельке в мобильном приложении, при этом фактически ими можно будет пользоваться так же, как обычной "бумажной" валютой. И в этом принципиальное отличие от криптовалют Bitcoin и Libra: китайская цифровая валюта нацелена не на хранение, а на входящие и исходящие платежи, которые к тому же можно будет осуществлять и офлайн.

Активную работу над созданием цифровой валюты на основе технологии блокчейн Китай ведет с 2017 года. В октябре 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что необходимо увеличить инвестиции в развитие блокчейна, чтобы занять лидирующие позиции на волне индустриальной и технологической трансформации. Буквально на следующий день Китай принял закон о криптографии - ключевом элементе блокчейна, обеспечивающем его работу и безопасность.

В апреле для массового внедрения этой технологии КНР сформировала национальный комитет по блокчейну и стандартизации, в работе которого примут участие крупнейшие технологические компании Ant Financial, Huawei, Tencent, Baidu. Еще одна масштабная инициатива Китая - создание надежной, недорогой и широкодоступной платформы для блокчейн-сервисов с разветвленным облачным хранилищем данных (Blockchain Service Network, BSN). Она готовится в сотрудничестве с UnionPay (оператор национальной платежной системы Китая) и China Mobile (крупнейший в мире мобильный оператор).

Блокчейн в Китае уже используют более 70 компаний, предлагающих финансовые услуги, в том числе все госбанки. Банки применяют технологию в торговом финансировании, управлении цепочками поставок, выпуске ценных бумаг, выравнивании платежей и пр.

В скобках заметим, что Китай уже доказал способность быстро масштабировать прорывные платежные технологии. Так, мобильные платежи по QR-коду (которые только внедряются в России) и переводы прямо в мессенджере WeChat давно стали повседневностью для сотен миллионов китайцев. Способность "перепрыгнуть" через несколько ступеней характерна для многих стран, догоняющих технологических лидеров. Например, во многом благодаря этому Россия по темпам роста безналичных карточных транзакций уже много лет (по данным BCG, с 2010 года) опережает все страны Европы.

Что же такое блокчейн?

Объясняет генеральный директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова:

- Если опустить технические условности, можно сказать, что люди использовали блокчейн уже очень давно. Представьте: живете вы в небольшой деревне, у вас есть дом и некоторое число соседей. Но однажды вы надолго ушли на охоту или уехали на заработки. И в это время в деревню пришел чужой человек и поселился в вашем пустом доме. Теперь, когда вы возвращаетесь, как доказать, что этот дом - ваш? Вы просите других оби­тателей деревни подтвердить, что здесь жили вы. И они один за другим подтверждают, что дом принадлежит именно вам, и даже могут рассказать, что раньше его занимали ваши деды и прадеды. В этом и заключается принцип блокчейна: все участники цепи (жители вашей деревни) хранят информацию и подтверждают каждое ее изменение (смена поколений в вашем доме), чтобы в итоге подтвердить правильность конечной операции (что дом принадлежит вам).

Блокчейн - это разветвленная цифровая база данных (распределенный реестр), которая хранит информацию о каждой операции, каждом шаге участников сети. Участниками могут быть физические или юридические лица, госструктуры и различные объединения. Информация и транзакции записываются в блоки, а блоки записываются в цепочку, ссылаясь друг на друга, - отсюда и название blockchain, то есть "цепочка блоков". Компьютеры в этой сети являются ее равноправными самостоятельными узлами, то есть нет центрального компьютера, монополизирующего весь объем информации, который мог бы стать приманкой для мошенников. При этом действия и перемещения информации защищены криптографическим протоколом - уникальным набором букв и цифр, датой операции и электронной подписью.

Простейший пример - "Википедия". Каждый может просмотреть историю изменений той или иной страницы с момента ее создания. И любые правки сразу становятся доступны для просмотра всем посетителям. Но если сайт "Википедии" хранит только тексты и изображения, то блокчейн может хранить множество видов информации: историю владения, перемещения и хранения ценностей, право собственности, контракты, персональные данные.

Кто использует блокчейн?

Сейчас основными пользователями блокчейна выступают крупные компании и корпорации. В финансовой сфере технология упрощает денежные переводы и повышает точность операций. В банках блокчейн помогает при заключении контрактов, регистрации сделок и подтверждении личности клиента. В торговле и логистике позволяет отследить путь товара от производителя до витрины магазина. Это особенно важно там, где подлинность продукта имеет принципиальное значение, а объем контрафакта очень велик - например, при продаже лекарств или предметов класса люкс. Так, концерн LVMH (владеет брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy и др.) в партнерстве с Microsoft и ConsenSys запустил блокчейн-платформу для подтверждения подлинности своих товаров.

Вспомните, как вы ждете СМС-уведомление от службы доставки с подтверждением, что курьер забрал ваш заказ, а потом следите в приложении за его передвижениями до вашего дома. А теперь представьте то же самое, но в масштабах компаний, городов, стран и целых континентов.

Блокчейн в России

Технология распределенного реестра вошла в перечень ключевых направлений в национальной программе "Цифровая экономика РФ", при этом она считается "сквозной" технологией, влияющей на разные сферы и отрасли.

Например, блокчейн используют Росреестр (для регистрации договоров участия в долевом строительстве), столичный сервис электронных голосований "Активный гражданин". Проект на блокчейне по продаже авиабилетов развивают Альфа-Банк и S7 Airlines, сеть "Дикси", благодаря этой технологии, взаимодействует со своими поставщиками.

Еще один крупный проект - учет и хранение электронных ипотечных закладных с помощью децентрализованной депозитарной системы (ДДС). ДДС уже используют Сбербанк, Ак Барс Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк и другие. Система реализована на блокчейн-платформе Мастерчейн - разработке Ассоциации ФинТех, которая первой прошла сертификацию в ФСБ. В перспективе ДДС будут использовать не только для ипотечных закладных, но и для других видов ценных бумаг.