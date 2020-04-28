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28.04.2020 15:06
Рубрика: Общество

Почему увольнение руководителя больницы в Бурятии вызвало бурные споры

Текст: Тимофей Борисов
В Бурятии уволена главный врач больницы №4 Тамара Бидагаева. Это решение раскололо медицинское сообщество, вызвав бурные споры, как в местном медиапространстве, так и на официальном уровне. Сотни медиков и ветеранов медицинской отрасли обратились с петицией к главе республики вернуть Бидагаеву в больницу. Но принять решение Алексею Цыденову в данной ситуации будет непросто.
Тамара Бидагаева. Фото: facebook.com Тамара Бидагаева. Фото: facebook.com
Тамара Бидагаева. Фото: facebook.com

А все потому, что ситуация с увольнением руководительницы городской больницы, неоднозначная, и, образно говоря, не прописанная ни в одном учебнике. Когда начинаешь знакомиться с тем, что произошло, то невольно всплывает знаменитый монолог следователя Подберезкина из фильма "Берегись автомобиля": "Деточкин виноват, но он не виноват"… Случаются в жизни такие "пограничные" ситуации.

История началась 2 апреля. Тогда в 4-ой горбольнице Улан-Удэ был выявлен первый случай COVID-19. Новый по тем дням диагноз обнаружили у одной бабушки. И хотя больница не инфекционная, не специализированная под борьбу с вирусами, однако все сразу приняли положенное в данной ситуации решение: персонал больницы и пациентов немедленно перевели на карантин.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Карантин соблюдали прилежно. На протяжении двух недель у изолированных пациентов и медработников брали анализы. Все оказались отрицательные.

Можно понять напряжение и одновременно радость врачей 16 апреля, когда положенный срок вышел. По этому случаю Тамара Бидагаева собрала коллектив и в ознаменование окончания вынужденного заточения отпраздновали это событие.

Но радость была недолгой. Уже на следующий день у 10-ти человек из персонала, вышедшего из карантина, возникли признаки ОРВИ. Результаты очередного теста подтвердили самые худшие опасения. Больницу снова закрыли на карантин, а главврача, которая проявила легкомыслие и собрала всех в одном тесном помещении на праздник, уволили.

Вот, в общем-то, и вся фабула дела. Врача уволили, не как несведущего обывателя, а как профессионала, который должен был понимать всю серьезность ситуации и опасность вируса. Но на защиту Тамары Бидагаевы немедленно выступили сотни таких же профессионалов, как она.

Бидагаеву в маленькой Бурятии знают многие, врач уважаемая и руководитель авторитетный. Когда в самом начале апреля в республику пришли первые случаи коронавируса, к этой заразе еще отношение было, скажем так, не настолько серьезное, как сейчас. О вирусе и теперь-то известно далеко не все, а уж тогда в конце марта-начале апреля и вообще многие считали его чуть ли не новым штаммом обычного ОРВИ, вроде атипичной пневмонии 2003 года. И лишь когда зараза проявила себя неожиданно и мощно во всей своей силе, вдруг даже самые опытные инфекционисты поняли, что ошибались насчет нового недуга. Но признание ошибок всегда ли должно вести к жесткому наказанию? Как известно, незнание законов не освобождает от ответственности, а незнание истинных размеров беды? Где кончается ошибка и начинается халатность?

Поэтому в петиции к главе республики, которую подписали 160 медиков, сказано: "Достижения коллектива больницы под руководством Тамары Григорьевны хорошо известны среди представителей медицинской общественности республики.

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В настоящее время в коллективе больницы выявлено порядка 10 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. И немедленно было озвучено решение об увольнении главного врача больницы, но решит ли оно имеющуюся проблему в условиях эпидемии?... Нам действительно тревожно, что врачи и медсестры воспримут данный шаг, как очередной удар по авторитету и значимости медицинского сообщества, а в сегодняшней обстановке уход руководителя с таким опытом и знаниями может обернуться катастрофой для всей отрасли".

После обращения ветеранов медотрасли свое обращение к главе в защиту уволенной руководительницы подписали и сами сотрудники 4-ой больницы, которые указали, что их заведение не профильное инфекционное, а значит, на тот момент недооценить угрозу было реально. "И почему такое решение - уволить? Уволить легко, а помочь слабо?" - этими словами заканчивается петиция.

Как известно, на войне провинившихся отправляли в штрафбаты, бросали первыми в атаку, и тех, кто выживал после первого боя, снова возвращали в войска. Не разбрасывались людьми, давали шанс загладить вину. Борьба с вирусом тоже война, где профессиональных бойцов не хватает. Поэтому врачи Бурятии и просят дать Тамаре Бидагаевой шанс.

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