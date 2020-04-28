Подмосковье получило реанимобили для пациентов с коронавирусом

В Подмосковье пришли 16 реанимобилей, адаптированных для пациентов с коронавирусом. Машины оснащены аппаратами для искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, ингаляторами, электрокардиографами. Передало медицинский транспорт Московской области министерство промышленности и торговли РФ. В мае придут еще семь таких же карет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас реанимобили для области - на вес золота. "Сегодня наша скорая помощь испытывает запредельную нагрузку. Благодаря федеральной программе, мы получаем великолепно оснащенные автомобили", - отметил он.

Воробьев поблагодарил медиков и водителей за самоотверженную работу в период пандемии: "Спасибо вам большое! Сейчас необходимо максимальное внимание жителям, особенно старшему поколению. Я думаю, что следующие две-три недели мы будем работать в таком же напряженном режиме. Праздники будут позже".

Сейчас в автопарке скорой помощи Подмосковья - 750 машин, с 2014 года заменены более 600. В этом году за счет федерального и регионального бюджетов будет приобретено еще 150 автомобилей.