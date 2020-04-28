Попова: У 45% заразившихся коронавирусом в РФ болезнь протекает без симптомов

Если в начале апреля бессимптомных больных коронавирусной инфекцией было не больше 20 процентов, то сегодня их уже больше 45 процентов, заявила на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это очень важный позитивный момент. "Важным позитивным фактором тенденции эпидемического процесса является увеличение в структуре инфицированных лиц без симптомов", - отметила она.

При этом около 40% пациентов с коронавирусом в России заразились от членов своей семьи, добавила Попова.