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28.04.2020 23:15
Рубрика: Общество

Важен каждый пациент

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 93(8147)
Анна Попова: Приобретенный иммунитет к коронавирусу есть у 20 процентов медработников в Москве Фото: РИА Новости Анна Попова: Приобретенный иммунитет к коронавирусу есть у 20 процентов медработников в Москве Фото: РИА Новости
Анна Попова: Приобретенный иммунитет к коронавирусу есть у 20 процентов медработников в Москве Фото: РИА Новости

Темпы заболевания снижаются

Темпы прироста заражений COVID-19 снижаются, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

За прошедший месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза. И все благодаря ограничительным мерам. Они позволили сдержать распространение коронавируса, выиграть время. В стране не допустили взрывного роста заболеваемости. Если сначала ежедневный прирост инфицированных составлял 27 процентов, то сейчас - 7 с небольшим процентов, отметила она.

Меры ограничительного характера в России носят превентивный характер и вводились поэтапно с учетом эпидемической ситуации в мире и в стране, напомнила глава Роспотребнадзора. Любое отклонение от режима ограничений приведет к возврату жестких мер, указала она.

По числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей Россия занимает почти 50-ю строчку в глобальном рейтинге стран, где выявлен вирус, отметила Попова.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Как проводятся тесты на иммунитет к COVID-19

Если в начале апреля бессимптомных больных коронавирусной инфекцией было не больше 20 процентов, то сегодня их уже больше 45 процентов, сказала глава Роспотребнадзора. Это очень положительный знак, отметила она. "Важным позитивным фактором тенденции эпидемического процесса является увеличение в структуре инфицированных лиц без симптомов", - пояснила Попова.

При этом около 40 процентов пациентов с коронавирусом в России заразились от членов своей семьи.

Приобретенный иммунитет к коронавирусу есть у 20 процентов медработников в Москве. Это хороший прогностический признак, добавила Попова. Работы по исследованию напряженности иммунитета у медработников в столице уже начались. На сегодняшний день отечественной тест-системой обследованы более 3,2 тысячи человек.

Одним из самых низких в мире остается в России уровень летальности из-за осложнений, вызываемых коронавирусной инфекцией. Сейчас этот показатель не превышает 1 процента.

По словам Поповой, тяжелые формы пневмонии возникают лишь у 5 процентов пациентов с коронавирусом. В целом с начала месяца заболеваемость пневмонией снизилась с 25 до 20 процентов.

Внимание уделят всем

Текст: Евгений Гайва
В России на данный момент 1670 человек с пневмонией находятся на интенсивной терапии, при этом медпомощь в полном объеме получают и другие пациенты с тяжелыми заболеваниями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Фото: Сергей Михеев/РГ
Минздрав: В РФ нет дефицита мест в больницах для пациентов с COVID-19

Внимание уделяют пациентам с онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, пояснил глава минздрава в ходе совещания президента России Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ. Плановая и экстренная помощь также требуется и тем пациентам, которые находятся на гемодиализе. В этом случае она также оказывается в полном объеме, подчеркнул Мурашко. В медицинских организациях проводятся специальные противоэпидемические мероприятия по профилактике заноса коронавирусной инфекции.

Медпомощь в полном объеме получают пациенты с коронавирусом и с другими заболеваниями

Как пояснил министр здравоохранения, в России нет дефицита мест в больницах для пациентов с коронавирусом. В российских регионах подготовлено более 116 тысяч коек, работа ведется с опережением. Но на некоторых территориях все же могут потребоваться дополнительные койки. Ряд регионов завершает дооснащение и перепрофилирование медучреждений.

Федеральные консультативные центры работают по всем основным направлениям. Потому удалось выработать единую тактику по ведению крайне сложных пациентов, отметил Мурашко.

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