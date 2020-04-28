Правительство предложило ввести ежегодные медосмотры военных

В частности, согласно проекту, будут проводить исследования на наличие в организме наркотических средств.

- Военнослужащие обязаны ежегодно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, - говорится в документе.

В кабмине пояснили, что законопроект разработан в целях снижения показателей смертности военнослужащих, в том числе - от болезней системы кровообращения и от новообразований.