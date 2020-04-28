Представитель ООН призвала жителей Беларуси оставаться дома

Отказаться от массовых мероприятий, перевести учащихся на дистанционное обучение, прибегнуть к максимальному социальному дистанцированию и максимально ограничить работу предприятий призвала 28 апреля граждан Беларуси в своем видеообращении постоянный координатор ООН в РБ Иоанна Казана-Вишневецкая, сообщают местные новостные источники.

Несмотря на активные усилия правительства и международных партнеров, констатировала она, сейчас в республике наблюдается рост вспышки заболевания, которая растет в геометрической прогрессии. "Вспомните, по состоянию на 26 марта было всего 86 случаев", - напомнила постоянный координатор ООН в Минске, подчеркнув, что "настало время для незамедлительных и масштабных мер по ужесточению физического дистанцирования".

Кроме этого, по ее словам, ВОЗ рекомендует "внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров".

Представитель Всемирной организации дала понять, что для всех специалистов "картина ясна - COVID-19, как безжалостный убийца, атакует страны и людей. Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны. К сожалению, бывает и так, что вы не знаете, есть ли у вас вирус, но можете быть его носителем и распространителем. Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более тяжелого, чем потерять членов семьи, друзей, коллег или своих сограждан. Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить COVID-19. Это поможет медикам, предприятиям и сотрудникам экстренных служб выполнять свою работу и справляться с кризисом", - призвала Казана-Вишневецкая.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в начале апреля миссия ВОЗ уже рекомендовала меры максимального социального дистанцирования, прямо не указывая на необходимость карантина. Правда, президент РБ настаивает на том, что карантин в стране не обязателен и даже распорядился провести 25 марта республиканский субботник, в котором, по данным официальных источников, приняло участие более двух миллионов белорусов.

Остается добавить, что по данным Министерства здравоохранения, к 28 апреля в десятимиллионной Беларуси уже зарегистрированы 12 208 человек с положительным тестом на COVID-19. Медицинские службы страны провели свыше 161 тысячи. "Выздоровели и выписаны 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - подтвердил официальный источник, добавив, что на территории РБ уже скончались 79 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.