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28.04.2020 20:40
Рубрика: В мире

Премьер Испании представил план возвращения страны к нормальной жизни

Текст: Юрий Когалов
Премьер-министр Испании Педро Санчес представил долгожданный план возвращения страны к нормальной жизни. Над ним почти месяц работали четыре члена правительства - вице-премьер Тереса Рибера, министр здравоохранения Сальвадор Илья, глава МИД Аранча Гонсалес Лайя и министр по социальным вопросам Хосе Луис Эскрива.

Несмотря на то, что они консультировать с множеством экспертов, данная работа до сегодняшнего дня оставалась для всех в секрете. Эта таинственность привела к тому, что в регионах уже начали возмущаться бездействием Мадрида, тем более что в соседних странах такие планы уже были представлены.

Фото: EPA-EFE/TONI ALBIR
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Как отметил Санчес, жизнь придет в норму к концу июня, возвращение к ней будет проходить в четыре этапа. На первом частично заработает малый бизнес, откроются небольшие магазины (а в них будет выделено время для посещения лицами старше 65 лет), отели, возобновятся тренировки профессиональных спортсменов. "При пользовании общественным транспортом будет настоятельно рекомендовано использовать маски", - заявил премьер, чье выступление транслировалось на сайте издания El Pais.

На втором этапе заработают рестораны и учебные заведения для детей до шести лет, родители которых вернутся на работу, откроются театры и кинотеатры. "В этот период культурные мероприятия могут проводиться в помещениях вместимостью до 50 человек. На открытом воздухе смогут собираться до 400 человек, но они должны будут сидеть, а не активно двигаться", - пояснил Санчес.

На третьем будут отменены все ограничения на передвижение (поначалу сохранится запрет на перемещение между городами и регионами). По словам премьера, каждая фаза займет минимум две недели, поэтому весь план рассчитан не менее чем на полтора месяца. "Если эпидемия коронавируса будет взята под контроль, к концу июня страна вернется в нормальное состояние", - заверил Санчес.

Он также отметил, что переход от одной фаза к другой будет проходить в разных провинциях независимо друг от друга, а в Испании их 50. Там, где показатели инфицирования коронавирусом ниже всего, например на Канарских и Балеарских островах, этот процесс может проходить в намеченном порядке, тогда как в регионах с большим количеством заболевших он может затянуться. По словам Санчеса, "эта асимметрия позволит лучше адаптироваться к изменяющейся ситуации".

Фото: Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images
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Переход от одной фазы к другой будет зависеть от ряда условий: возможностей системы здравоохранения в той или иной провинции, заполненности больниц и отделений интенсивной терапии, эпидемиологической ситуации, приятых мер безопасности. Как заверил Санчес, все эти данные будут общедоступными.

Премьер Испании также пообещал, что дань уважения будет отдана всем жертвам коронавируса, но только после того, как эпидемия будет преодолена. По его словам, нынешняя ситуация, когда каждый день уменьшается число летальных исходов, была достигнута благодаря усилиям врачей и полицейских. Их труд не должен стать напрасным, поэтому и нужен такой плавный переход.

Примечательно, что пока центральные власти разрабатывали свой план, регионы не сидели без дела. Они тоже готовили проекты по возвращению к нормальной жизни. Так, в Андалусии предлагают разрешить выходить на улицу не только детям, но и старикам. А чтобы сократить риск заражения коронавирусом, выделить время с 9.00 до 14.00 для прогулок для пожилых людей, а с 16.00 до 21.00 - для детей. Как подчеркнул министр здравоохранения этого региона Хесус Агирре, необходимо избежать контактов между этими группами населения, поскольку первые входят в группу риска, а вторые могут быть переносчиками вируса.

В Андалусии также предлагают с 1 мая разрешить занятия спортом, с 11 мая - парикмахерские, салоны красоты и магазины, с 18 мая - проведение похорон в нормальном режиме. А с 25 мая открыть бары и рестораны, но установить новые правила их работы: столы должны стоять на большом расстоянии друг от друга, сидеть за ними могут не более 4 человек, общих блюд быть не должно, а все тарелки тщательно дезинфицироваться.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
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В Каталонии предложили разработать систему оценки ситуации на отдельных территориях, чтобы на ее основе принимать решение об обмене карантина.

На Канарских островах, наименее затронутых коронавирусом, воспользовались опытом Мексики, где для сокращения смога запретили пользоваться автомобилями с четными номерами в нечетные дни и наоборот. На Канарах это же правило предлагают ввести в отношении номеров домов в первую неделю мая. На второй неделе - открыть отели, но ограничить их заполняемость 50 процентами, на третьей и четвертой - рестораны на тех же условиях.

В Арагоне придумали план, состоящий из четырех этапов, на первом их которых предлагается отменить карантинные меры в самых маленьких городах. Кроме того, предлагается во второй половине мая открыть рестораны вместимостью до 30 человек так, чтобы на одного посетителя приходилось четыре квадратных метра.

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