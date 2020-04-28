Президент Египта объявил о продлении в стране режима ЧП

С сегодняшнего дня еще на три месяца в Египте продлевается режим чрезвычайного положения. Такое решение принял президент страны обсудив ситуацию с министрами. Как пояснил Абдель Фаттах ас-Сиси - мера связана с обеспечением безопасности и здоровья граждан.

"Вооруженные силы и полиция должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан", - со ссылкой на официальное заявление пишет ТАСС.

В соответствии с указом премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил о вводе продленного комендантского часа в ряде районов севера Синайского полуострова - с 19:00 до 06:00. В Египте сейчас действует комендантский час с 21:00 до 06:00.

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда террористы напали на египетские церкви, погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали. Сейчас в Египте также действуют ограничительные меры, принятые в связи с распространением коронавируса. По последним данным, в стране инфицированы 4 тысячи 782 человека.