Президенту Бразилии угрожает импичмент

В период эпидемии коронавируса и продолжающейся социально-экономической нестабильности Бразилию настиг очередной политический кризис.

Президент страны Жаир Болсонаро в следствие длинной цепочки предпринятых им в последние месяцы действий оказался в очень непростой ситуации - ему грозит импичмент. Попытки запустить эту процедуру предпринимались ранее оппозицией, но безуспешно.

Сейчас же запрос на импичмент в местном парламенте подали еще вчерашние союзники Болсонаро, партия MBL, поддержавшая его кандидатуру на выборах 2018 года. Верховный суд страны в понедельник также дал начало расследованию в отношении действующего главы государства.

Формально политический кризис в Бразилии возник не сегодня. Один из его истоков берет свое начало с отстранения от власти в 2016 году президента Дилмы Руссефф, а если более точно, то с президентских выборов 2014 года. После этого политическую систему страны постоянно лихорадит. Коррупционные скандалы, сомнительные судебные процессы, грязные политтехнологии, рост преступности - все это стало нормой для современной Бразилии. Пришедший к власти в 2018 году на волне анти-левацких настроений Жаир Болсонаро, похоже, не справился с задачей консолидации власти и наведения порядка в стране, скорее наоборот.

Ключевым фактором, серьезно ускорившим падение имиджа Болсонаро, стала отставка министра юстиции Сержио Моро, того самого судьи, который участвовал в процессах против бывшего президента Лулы да Силвы и Партии трудящихся. Уходя со своего поста Моро выдвинул против Жаира Болсонаро сразу несколько обвинений - от подлога и подделки подписей, до вмешательства в деятельность Верховного суда и Федеральной полиции. Бывший министр подкрепил свои заявления отрывками из личной переписки с президентом и дал понять, что это не единственный компромат, который есть у него в наличие.

После этого генеральный прокурор страны Аугусто Арас направил в Верховный суд прошение о начале расследования в отношении главы государства по озвученным Моро пунктам. Судья Селсо ди Мелло рассмотрел прошение и дал ему ход. В решении судья отметил, что президент не может быть освобожден от уголовной ответственности за совершенные им деяния. "Ни один человек, в том числе глава исполнительной власти страны, не может быть выше конституции и законов республики", отметил ди Мелло.

Теперь Федеральной полиции предстоит провести расследование, доложить его результаты в Генпрокуратуру, и только потом она сможет выдвинуть против президента официальные обвинения. Далее следует многоступенчатая процедура результатом которой может сначала стать отстранение Болсонаро от власти на 180 дней, а затем и вовсе - лишение мандата президента. Помимо озвученных ведомств в борьбу за отставку главы государства включился и парламент страны.

В нижней палате бразильского конгресса уже ведется сбор подписей за создание специальной депутатской комиссии для расследования выдвинутых против Болсонаро обвинений. Все больше партий и отдельных политиков направляют в адрес председателя нижней палаты Родриго Майа запросы об импичменте. Всего их скопилось уже более 30, но ни один пока что не был пущен в ход. Ситуация напоминает обстановку конца 2015 года, когда в аналогичной ситуации находилась Дилма Руссефф. И тогдашний председатель нижней палаты Эдуардо Кунья, отбывающий, кстати, с 2017 года 15-летний тюремный срок за коррупцию, инициировал один из запросов на импичмент только в тот момент, когда оппозиционные Руссефф политические игроки окончательно договорились. Сейчас ясности с формированием некоего единого анти-болсонаровско фронта нет, но как показывает история бразильской политики, все может измениться в любой момент.

Опросы общественного мнения, проведенные по стране в последнюю неделю, демонстрируют резкое падение рейтинга действующего президента. По данным аналитического центра Atlas Politico 64% бразильцев негативно относятся к деятельности Болсонаро и 54% поддерживают его импичмент и только 37% "против". По результатам опроса проведенного DataFolha, импичмент поддерживает 46% граждан, при этом только 20% заявили, что "верят президенту, а не Сержио Моро". Выяснилось также, что бразильцы в большинстве своем не поддержали решение Болсонаро об отправке в отставку в разгар эпидемии коронавируса министра здравоохранения Луиса Мандетты.

Возможная отставка Болсонаро и углубление политического кризиса могут разбудить в стране четкий запрос на коренные изменения политической системы. В последние годы в кулуарах политических центров все больше говорят о парламентаризме, а в некоторых - даже о возвращении монархии. История показывает, что быть президентом Бразилии не просто - с 1926 года только 5 из избранных демократическим путем президентов смогли вступить в должность и завершить свои сроки. Это Эурисио Гаспар Дутра, Жуселину Кубичек, Фернандо Энрике Кардозу, Лула да Силва и Дилма Руссефф (в расчет берется ее первый президентский срок). Шестеро были смещены в следствие переворота, один подал в отставку, двое скончались, другой ушел по болезни и двоих настиг импичмент.