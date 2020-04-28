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Ответственное производство и потребление

Проект: Вызов года 2020
Рубрика: Экономика

28.04.2020 05:00
Текст: Екатерина Петрова

Продажи весенних коллекций обуви переносятся на осень

Большинство предприятий обувной промышленности в России приостановили работу из-за пандемии коронавируса. Часть продолжает работу по спецзаказам для военных и рабочих нужд - на эти предприятия приходится 20% от общего объема выпуска в стране, рассказал вице-президент Российского союза кожевников и обувщиков Владимир Денисенко.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Отрасль не была включена в число пострадавших, хотя большинство предприятий ушли в вынужденный простой с сохранением заработной платы сотрудникам. Однако дефицита обуви не будет: основная доля поставок приходится на Китай, несмотря на задержки на границах и рост цен на перевозки, обувь продолжает "приезжать" в Россию, говорит коммерческий директор логистической компании AKFA Алексей Чернышев.

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Предприятия могли бы распродавать запасы на складах, но не у всех из них налажен сбыт через интернет, а "физические" магазины остаются закрытыми. "У нас полные склады и магазины товаров, которые не работают", - рассказал президент обувной компании "Кари" Игорь Яковлев. Сейчас предприятие может продавать свою продукцию в Беларуси, где падение продаж составило 30-40%, и в ряде городов Дальнего Востока. Произведенные на эту весну модели придется распродавать в другие сезоны.

Как сообщил исполнительный директор обувной фабрики "Лель" Андрей Шапин, компания возобновила производство рабочей и специальной обуви для коммерческого сектора, а рынок гражданской обуви полностью остановился.

"Производители, продавцы обуви потеряли целый сезон, весенний. В нашем случае дети из зимней обуви перейдут на сандалии, кроссовки. В плане розницы будет тяжело: остатки этого сезона розничные продавцы будут реализовывать в осенний сезон", - отмечает Шапин.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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Эксперты уверены: падение покупательского спроса на обувь из-за снижения доходов неизбежно. Россияне будут чаще отказываться от покупки новых моделей, донашивая старые. Те, кому все-таки обувь понадобится, будут более внимательно изучать ценовые предложения.

По мнению директора по закупкам маркетплейса KupiVIP GROUP Татьяны Григорчук, после завершения карантина сохранится спрос на базовую обувь. В основном будут лидировать спортивные модели, включая кеды, кроссовки. Это связано с тем, что россияне будут больше времени проводить на прогулках, а также загородом. По мнению Григорчук, доля продаж через онлайн будет расти, поэтому обувным компаниям уже сейчас необходимо активно развивать это направление.

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Вызов года. Ответственное производство и потребление
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