Путин объявил о новых решениях по борьбе с коронавирусом

Режим нерабочих дней будет продлен до 11 мая включительно, а к 5 мая правительство подготовит план поэтапного выхода из режима ограничений. Об этом заявил президент на совещании в режиме видеоконференции с руководителями регионов по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Распространение эпидемии удалось затормозить, но пик еще не пройден, риски заразиться выходят на верхнюю планку. Нужна предельная мобилизация, это позволит аккуратно снимать ограничения. Но пока требования самоизоляции и карантина нужно строго соблюдать. Владимир Путин объявил о новых решениях.

Первое. Рабочие дни между майскими праздниками - 6, 7 и 8 мая - объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. Так что период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно при строгом соблюдении профилактических мер.

Второе. Главы регионов сохранят полномочия и в предстоящие дни должны быть на рабочих местах. Принимать решения "на эмоциях или под копирку" нельзя. То, что оправданно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить.

Третье. Правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовит критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза. "В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения", - пояснил президент.

Четвертое. Правительство в ближайшее время разработает новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Совместно с регионами и бизнесом правительство также начнет подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. "Стратегическая задача такого общенационального плана действий - не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире", - заключил Путин.

Также президент объявил 28 апреля новый праздник - День работника скорой медицинской помощи. И подчеркнул, что больных другими опасными болезнями нельзя "бросить", они должны получать необходимую помощь. Кроме того, главы регионов несут персональную ответственность за реализацию мер по поддержке граждан и занятости - люди должны получить обещанные выплаты на руки.