Путин объявил о новых решениях по борьбе с коронавирусом

Распространение эпидемии удалось затормозить, но пик еще не пройден, риски заразиться выходят на верхнюю планку. Нужна предельная мобилизация, это позволит аккуратно снимать ограничения. Но пока требования самоизоляции и карантина нужно строго соблюдать. Владимир Путин объявил о новых решениях.
Первое. Рабочие дни между майскими праздниками - 6, 7 и 8 мая - объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. Так что период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно при строгом соблюдении профилактических мер.
Второе. Главы регионов сохранят полномочия и в предстоящие дни должны быть на рабочих местах. Принимать решения "на эмоциях или под копирку" нельзя. То, что оправданно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить.
Третье. Правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовит критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза. "В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения", - пояснил президент.
Четвертое. Правительство в ближайшее время разработает новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Совместно с регионами и бизнесом правительство также начнет подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. "Стратегическая задача такого общенационального плана действий - не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире", - заключил Путин.
Также президент объявил 28 апреля новый праздник - День работника скорой медицинской помощи. И подчеркнул, что больных другими опасными болезнями нельзя "бросить", они должны получать необходимую помощь. Кроме того, главы регионов несут персональную ответственность за реализацию мер по поддержке граждан и занятости - люди должны получить обещанные выплаты на руки.