Путин объявил о решении провести авиапарад 9 мая

Авиационный парад пройдет в России в День Победы 9 мая. Также вечером в центрах городов обязательно будут салюты. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, завершая совещание по коронавирусу.

В середине апреля глава государства объявил, что ситуация с распространением коронавируса не позволяет начать подготовку к Параду на Красной площади и другим массовым мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому все приготовления в Москве и в регионах будут отложены.

"Соблюдая требования безопасности, режима самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник - День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это", - обратился к гражданам президент.

"9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника - современные боевые самолеты и вертолеты - а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", - пообещал он.

По словам главы государства, "все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится". "Проведем и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка"​​​. Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и, прежде всего вдвойне, для наших ветеранов", - подчеркнул Путин.