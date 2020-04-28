Путин попросил не ходить в гости на майские праздники

Президент попросил избежать лишних поездок на майские праздники. Об этом глава государства заявил, завершая совещание с регионами по коронавирусу. А вот на дачи поехать можно и даже нужно.

"Многие планировали там, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках. И, конечно, так и нужно сделать", - заявил глава государства.

При этом Владимир Путин попросил граждан "проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок".